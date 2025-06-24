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不忍偏鄉民眾就醫不便 古坑女婿捐無障礙就醫福祉車

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
刷樂公司董事長陳永記（右二）是雲林縣古坑鄉女婿，每次陪同妻子莊甘雪（右一）返鄉探視岳父母看到他們年邁就醫不便，考量古坑鄉還有偏鄉長輩也為此所苦，今捐贈鄉公所一輛無障礙就醫福祉車。記者陳雅玲／攝影
刷樂公司董事長陳永記（右二）是雲林縣古坑鄉女婿，每次陪同妻子莊甘雪（右一）返鄉探視岳父母看到他們年邁就醫不便，考量古坑鄉還有偏鄉長輩也為此所苦，今捐贈鄉公所一輛無障礙就醫福祉車。記者陳雅玲／攝影

刷樂公司董事長陳永記是雲林縣古坑鄉女婿，每次陪同妻子莊甘雪返鄉探視岳父母看到他們年邁就醫不便，考量古坑鄉還有偏鄉長輩也為此所苦，今捐贈鄉公所一輛無障礙就醫福祉車，將用來接送偏鄉及行動不便民眾就醫，陳永記說，這只是第一輛，未來地方仍有需求，會持續捐助。

陳永記說，他和妻子莊甘雪結婚40多年，婚後他常陪妻子回古坑，與其說他是古坑的半子，不如說是三分之二子，對古坑很有感情，因為古坑幅員廣大、老人多，今年二月岳母過世後，他和妻子起心動念捐車，讓老人方便就醫。

他感謝鄉民代表葉和源牽線、代表會副主席賴嘉賓協助，期待這輛無障礙就醫福祉車可以讓老人就醫越來越方便，這輛車只是開頭，未來也會視這輛車使用狀況持續協助地方，若地方仍有需求，他會捐第二輛車、第三輛車。

林慧如表示，陳永記賢伉儷最初是看見家人接送年邁父母親不便添購無障礙車，進而看見地方長輩也面臨一樣問題，感謝他把對家人的關懷及愛擴大到全鄉，鄉代會已同意公所聘任專責司機，考量古坑大眾運輸不足，且幅員廣大，預約復康巴士常要排隊，這輛福祉車將用來補足復康巴士資源，並配合草嶺、樟湖醫療站門診時間協助接送山區民眾就醫。

古坑鄉公所社會課長石玠芸指出，公所現正參考其他鄉鎮公所使用辦法，將制定相關使用辦法後公布，讓更多有需要的鄉民獲得即時安全的接送服務。

刷樂公司董事長陳永記（如圖）是雲林縣古坑鄉女婿，每次陪同妻子莊甘雪返鄉探視岳父母看到他們年邁就醫不便，考量古坑鄉還有偏鄉長輩也為此所苦，今捐贈鄉公所一輛無障礙就醫福祉車。記者陳雅玲／攝影
刷樂公司董事長陳永記（如圖）是雲林縣古坑鄉女婿，每次陪同妻子莊甘雪返鄉探視岳父母看到他們年邁就醫不便，考量古坑鄉還有偏鄉長輩也為此所苦，今捐贈鄉公所一輛無障礙就醫福祉車。記者陳雅玲／攝影
刷樂公司董事長陳永記（右二）是雲林縣古坑鄉女婿，每次陪同妻子莊甘雪（右一）返鄉探視岳父母看到他們年邁就醫不便，考量古坑鄉還有偏鄉長輩也為此所苦，今捐贈鄉公所一輛無障礙就醫福祉車。記者陳雅玲／攝影
刷樂公司董事長陳永記（右二）是雲林縣古坑鄉女婿，每次陪同妻子莊甘雪（右一）返鄉探視岳父母看到他們年邁就醫不便，考量古坑鄉還有偏鄉長輩也為此所苦，今捐贈鄉公所一輛無障礙就醫福祉車。記者陳雅玲／攝影
刷樂公司董事長陳永記（左三）是雲林縣古坑鄉女婿，每次陪同妻子莊甘雪（左四）返鄉探視岳父母看到他們年邁就醫不便，考量古坑鄉還有偏鄉長輩也為此所苦，今捐贈鄉公所一輛無障礙就醫福祉車。記者陳雅玲／攝影
刷樂公司董事長陳永記（左三）是雲林縣古坑鄉女婿，每次陪同妻子莊甘雪（左四）返鄉探視岳父母看到他們年邁就醫不便，考量古坑鄉還有偏鄉長輩也為此所苦，今捐贈鄉公所一輛無障礙就醫福祉車。記者陳雅玲／攝影

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