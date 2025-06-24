芒果季來臨！ 台南推安心標章加強稽查避免消費爭議

正值芒果產季，台南玉井號稱芒果故鄉，每年吸引不少遊客到玉井青果集貨場採買，但有遊客反映近期到玉井買愛文芒果，並依攤販指示放3天，沒想到準備品嘗時發現芒果已流汁、還有大黑點，幾乎爛掉；對此，南市法制處今與相關單位到玉井青果集貨場稽查，為消費者權益把關。

法制處消保官今會同玉井區公所及農產運銷公司到玉井區青果集貨場進行稽查，經訪查攤商並現場拆檢愛文、夏雪、水蜜桃芒果等不同品種芒果數簍，業者皆按果粒大小及等級分裝、分級銷售。

此外，農業局及南市農產運銷公司近年來不斷推行「安心標章」制度，作為溯源機制，呼籲消費者前往玉井果菜市場選購芒果時，可認明具備「安心標章」的攤位或果品。南市府強調，不容許極少數不良攤商不當銷售，影響台南芒果香甜質佳及果農長期努力所積累的優質形象。

農業局也說，25日起將全面加強市場查核，嚴格控管芒果果品品質，同時要求玉井果菜市場內所有攤商，在販售芒果時應詳細說明各品種芒果的妥善保存方法，也提醒消費者在購買時，不妨多加詢問，了解正確的保存方式，避免因保存不當而引發的消費爭議。

農業局建議，消費者購回後應正確保存，即先將包裝打開，視所購芒果熟成程度，芒果表皮上如尚有果粉，可置放於常溫通風陰涼處1至2天；若表皮已經出油則須以紙袋或報紙包好，放置冰箱內冷藏保存，可延長保存期限，增加香甜度及風味。

法制處表示，消費者在選購簍裝、盒裝芒果時，除選擇貼有安心標章之果品外，也應當場逐一檢視品質與熟成度，且芒果是後熟性水果，若未達一定熟成度放入冰箱冷藏，恐導致無法繼續熟成、香甜度停滯，俗稱「啞巴」，也會影響芒果的品質及品感。