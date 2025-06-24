台南市長獎黃偉哲「表演踢破木板」 自嘲摔倒

由台南首創、已邁入第4年的「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮，第4場次23日下午於慈濟高中登場，臺南市長黃偉哲出席為東區、中西區、安南區、安平區、南區等5區共41所國小、689位畢業生頒發市長獎。把握難得機會，同學們各個別出心裁拿出大頭佛頭套、魔杖等各種道具，甚至有現場拿出跆拳道木板，邀請市長表演踢破木板，場面活潑歡樂。儘管22日黃偉哲讓同學背著拍照時不慎摔倒在地，23日仍誠意滿滿盡力配合，也自嘲「明年會減肥一點，所以明年應該背得動！」

臺南市長黃偉哲表示，榮獲市長獎的同學們不只學習成績優異，也各個創意滿分，在這屬於同學們的榮耀時刻，很開心能與拍下精彩的瞬間，留下珍貴的回憶。他勉勵眾學子，未來挑戰會很大，競爭會很激烈，但是相信同學們一定能夠克服，把握人生美好的回憶，所以自己一定會陪大家拍下精彩的瞬間，也鼓勵大家不論面對何種挑戰，皆能懷抱熱情與勇氣，迎向嶄新的未來。

教育局長鄭新輝表示，市長獎涵蓋優學、語文、科技、藝術、體育、嘉行與勵志等七大類，自110學年度起創新推出「市長陪你拍」活動，鼓勵學生自由發揮創意與市長合影，留下獨一無二的青春回憶。具創意的合照還有機會登上市長社群平台限時動態，鼓勵畢業生勇敢展現自信與活力。

獲市長優學獎的安南區安順國小許恩綺同學，樂觀開朗、積極向上，學業表現優異，為學校市模範生代表。多元發展、才華洋溢，無論閱讀、作文、英語朗讀或舞蹈皆表現出色，尤其在民俗體育項目表現亮眼，連續兩年榮獲全國民俗體育競賽甲等殊榮，展現堅持與實力兼具的學習態度。

獲市長科技獎的安南區和順國小劉佳霓同學，自中年級起便展現對程式設計的濃厚興趣，積極投入 Scratch 學習與實作。曾勇奪台南市113年度 Scratch 暨 AI 程式設計競賽國小組第一名，並代表台南參加全國賽。其以堅持與熱情，在科技競賽中屢創佳績，為小學生活寫下精彩篇章。

獲市長藝術獎的東區崇明國小王楉茵同學，於藝術與學術領域皆表現優異。繪畫作品情感細膩、創意十足，屢獲競賽佳績，校內文藝季特優作品更屢次刊登備受好評；學科表現同樣亮眼，曾奪下台南市數學競賽個人銀牌。不僅課業認真、待人溫和，更是師長心中的模範、同儕眼中的榜樣。

聚傳媒