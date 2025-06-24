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保存百年文物 嘉市慈濟宮120萬補修家將圖

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「嘉義慈濟宮」於2021年3月9日經嘉義市政府公告登錄為歷史建築。記者李宗祐／攝影
「嘉義慈濟宮」於2021年3月9日經嘉義市政府公告登錄為歷史建築。記者李宗祐／攝影

嘉義市定古蹟慈濟宮獲文化部、市府補助及自籌共120萬元為8幅百年家將圖進行修復，今天上午雲林科技大學文物修護研究與推廣中心修復師侯宗延團隊在廟方主委洪朝文等人見證下，點交封箱預計進行為期1年半修復。侯宗延表示，這批家將圖是台灣少見甚至可能是僅存、是嘉義地區最早一批的家將圖，很具有代表性的作品。

「嘉義慈濟宮」於2021年3月9日經嘉義市政府公告登錄為歷史建築，其所屬無形文化資產「嘉義市慈濟宮駕前如意振裕堂八家將」亦於2015年8月11日經嘉義市政府公告登錄為傳統表演藝術。

主委洪朝文表示，慈濟宮日據時代即有10幅家將圖，當時因皇民化，廟宇遭難，家將圖只好收藏，直至1945年台灣光復，慈濟宮重建，家將圖得以在振裕堂廂房展現，每幅畫下有張木椅，每當有活動出團前，團員坐於各自角色木椅上開臉，家將圖除了有裝飾空間外也有供臉譜開臉參考功能。

洪朝文表示，因潮濕風化逐漸腐蝕佚失，廟方收藏尚存8幅「文差」、「范將軍」、「謝將軍」「甘將軍」、「柳將軍」、「春大神」「夏大神」及「冬大神」（「武差」及「秋大神」已缺），經專家以科學儀器測試紙張成份、裝裱、尺吋，推測家將圖繪製於振裕堂成立的1911年至1946年間，有百年歷史。

侯宗延團隊上午到慈濟宮將8幅家將圖從儲藏室搬出後，於供桌前一一展示確認，家將圖難得再現，吸引民眾圍觀，因圖紙腐朽嚴重，在小心翼翼確認作品名稱後即封箱，期間掉落的圖紙細碎仍撿拾一併封存。在雙方確認無訛後，簽收立據各執1份為憑。

侯宗延說，家將圖出自那位名家手筆已很難認定，但看得出來應有百年歷史，以往係以掛軸方式展示，因長期捲收導致有很明顯橫向裂紋，加上日久纖維老化斷裂，在捲收時產生一定硬力而斷掉，後面拓紙結構力已不足，修復時會將拓紙拿掉，留下畫面、裝裱，重拓新紙增加結構力，盡量回復成原來的樣子，保留歷史痕跡。

他說，家將圖紙本彩繪，半墨色勾勒再上墨色上彩，特別的是裝裱材料是用印花布料，他也是第一次看到，可能是當時裝裱用的一種材料，現在很難得使用這種材料，修復會將這材料保留下來。

打開圖紙點交過程家將圖腐朽可見。記者李宗祐／攝影
打開圖紙點交過程家將圖腐朽可見。記者李宗祐／攝影
雲科大修復師侯宗延（左四）團隊在廟方主委洪朝文（右五）等人見證下，點交封箱預計進行為期1年半修復。記者李宗祐／攝影
雲科大修復師侯宗延（左四）團隊在廟方主委洪朝文（右五）等人見證下，點交封箱預計進行為期1年半修復。記者李宗祐／攝影
慈濟宮所屬無形文化資產「嘉義市慈濟宫駕前如意振裕堂八家將」也於2015年8月11日經嘉義市政府公告登錄為傳統表演藝術。記者李宗祐／攝影
慈濟宮所屬無形文化資產「嘉義市慈濟宫駕前如意振裕堂八家將」也於2015年8月11日經嘉義市政府公告登錄為傳統表演藝術。記者李宗祐／攝影
雲科大文物修護研究與推廣中心修復師侯宗延團隊在廟方主委洪朝文等人見證下，點交封箱預計進行為期1年半修復。記者李宗祐／攝影
雲科大文物修護研究與推廣中心修復師侯宗延團隊在廟方主委洪朝文等人見證下，點交封箱預計進行為期1年半修復。記者李宗祐／攝影
「嘉義慈濟宮」於2021年3月9日經嘉義市政府公告登錄為歷史建築，其所屬無形文化資產「嘉義市慈濟宫駕前如意振裕堂八家將」亦於2015年8月11日經嘉義市政府公告登錄為傳統表演藝術。記者李宗祐／攝影
「嘉義慈濟宮」於2021年3月9日經嘉義市政府公告登錄為歷史建築，其所屬無形文化資產「嘉義市慈濟宫駕前如意振裕堂八家將」亦於2015年8月11日經嘉義市政府公告登錄為傳統表演藝術。記者李宗祐／攝影
雲科大文物修護研究與推廣中心修復師侯宗延團隊將8幅家將圖從慈濟宮儲藏室搬出。記者李宗祐／攝影
雲科大文物修護研究與推廣中心修復師侯宗延團隊將8幅家將圖從慈濟宮儲藏室搬出。記者李宗祐／攝影
打開圖紙點交過程，部分家將圖腐朽嚴重。記者李宗祐／攝影
打開圖紙點交過程，部分家將圖腐朽嚴重。記者李宗祐／攝影

慈濟 嘉義

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