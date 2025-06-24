埃及斑蚊北港落地生根？ 6月12日採樣又孵出埃及斑蚊

本報去年獨家報導國家衛生研究院在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊，確認已跨越北回歸線「氣溫」防線，6月12日最新監測結果，在北港鎮共榮里採樣卵紙孵出埃及斑蚊，因夏季高溫多雨，易孳生病媒蚊，且往來朝天宮香客多，增加傳播風險，縣府今召開登革熱防治記者會，呼籲民眾清除孳生源。

雲林縣衛生局、環保局、疾病管制署、北港鎮公所今在北港老人會舉辦「齊心孳清 家戶動起來」登革熱防治記者會，縣長張麗善示範教導民眾透過「巡、倒、清、刷」滅孓，她表示，0.5公分的積水即可孳生病媒蚊幼蟲(孑孓) ，由卵至成蚊只需8至13天，呼籲民眾主動清除戶內外環境的積水容器。

根據最新6月12日國衛院病媒蚊監測結果，義民、中和、光民、共榮、東陽等五里陽性率超過六成，風險較高，且共和里有卵紙孵出埃及斑紋，賜福、東華、仁和次之，為此，環保局日前已布置30處成蚊誘殺桶防治，並持續加強清消。

疾管署南區管制中心副主任陳紫君表示，國衛院監測到埃及斑紋在北港拓植後，中央與地方持續通力合作防治，疾管署每月兩次協同地方衛生單位查核，必要時將增加頻度，希望藉此讓民眾有感，務必要做到杜絕埃及斑蚊在北港落地生根，保障民眾健康。

陳紫君表示，去年全球登革熱疫情累計1400萬餘例，為有紀錄以來最嚴重的一年，截至目前今年台灣累計82例境外登革熱確診案，為近6年同期次高，國內雖無本土病例，鑑於前年古坑流行，防治動員工作付出代價，且時序已進入登革熱流行期，北港是我們國內重要的宗教聖地，去年就有約940多萬人造訪，提醒民眾落實生活防疫，做好病媒蚊孳生源清除，避免登革熱引發流行。

衛生局長曾春美表示，埃及斑蚊蟲卵最快6天羽化成蚊，喜好在室內棲息、好吸人血，散播登革熱效率高，具有更強的傳染能力，過往防治重點多集中在戶外，但家戶內積水容器也是主要孳生源，易成為防治死角。