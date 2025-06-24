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回應社區居民期待 台南大林路椰林行道樹本周動工移除

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市工務局為回應地方社區居民期待，以著重防曬遮蔭、生態美觀及人本為設計，近期將重塑大林路道路景觀。圖為示意圖。圖／南市工務局提供
南市工務局為回應地方社區居民期待，以著重防曬遮蔭、生態美觀及人本為設計，近期將重塑大林路道路景觀。圖為示意圖。圖／南市工務局提供

台南南區大林路原計畫進行道路改善工程，但因現有中央分隔島的椰林大道是否保留，一度引發爭議，工務局經綜合評估，並回應地方社區居民期待，重新規畫車道人行道配置，將移除椰林行道樹並替換新的行道樹，重塑大林路景觀，預計本周可望動工。

工務局表示，南區大林路鄰近大林國宅社區，當地社區居民大多認為椰子樹高聳不易修剪，且厚重枯葉從高處落下，易誤傷路人，導致意外頻傳，紛紛期盼能移除椰子樹。

工務局指出，原華盛頓椰子行道樹經綜合評估後，認定有潛藏危險之虞，對淨化空氣、減緩噪音效益有限，更缺乏促進生物多樣性功能，預計本周四起將陸續進行樹木移除與替換作業，工期約1周，考量台南夏季炎熱，將優先選擇具有遮蔭功能，且兼具美觀與生態價值的行道樹。

工務局也提到，大林路為民眾出入體育公園、水交社及東區等重要道路，為優化汽機車用道、公車族及行人安全，將重新規畫車道與人行道配置，除打掉現有分隔島外，將重新設計分隔島，擴大行人道、新設左轉車道等，以人為本，建置安全舒適環境。

工務局強調，移除後的華盛頓椰子枝葉及樹幹，將提供環保局作為手作步道示範之材料，充分利用資源循環與永續，讓椰子樹以另外一種生態風貌亮相，未來也會持續檢視各主要道路配置，並落實綠化政策與樹種適地適種原則，打造永續宜居城市。

台南南區大林路原計畫進行道路改善工程，但因現有中央分隔島的椰林大道是否保留，一度引發爭議，工務局經綜合評估，並回應地方社區居民期待，預計本周將進行移除椰林行道樹並替換新的行道樹工程，重塑大林路景觀。圖／南市工務局提供
台南南區大林路原計畫進行道路改善工程，但因現有中央分隔島的椰林大道是否保留，一度引發爭議，工務局經綜合評估，並回應地方社區居民期待，預計本周將進行移除椰林行道樹並替換新的行道樹工程，重塑大林路景觀。圖／南市工務局提供

車道 行道樹 人行道

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