廢農藥容器亂丟帶來環境災難 南市環局「3沖3洗」」換好禮

台南社大定期海廢調查，不乏農藥罐，不僅汙染環境，也可能危害健康。為推廣正確回收觀念，南市環保局與8個農業重點區的農會合作，舉辦飲料玻璃瓶、農藥廢容器及高壓瓶兌換活動，民眾只要攜帶清洗乾淨並分類好的5公斤農藥廢容器或高壓瓶，或30公斤飲料玻璃瓶，就可兌換宣導品，但數量有限，換完為止。

農藥含有毒性，容器回收前務必「3沖3洗」，徹底清潔殘留藥劑，清洗液可依使用說明，倒回噴灑器再利用。容器請務必上蓋鎖緊後，再交由資源回收車或農會協助回收。用過的瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆罐等高壓瓶，千萬不要丟入垃圾車，以免壓縮過程引發爆炸或火災，危及清潔人員與民眾安全。

除了農藥容器，回收玻璃瓶也需格外留意，回收時請先清洗乾淨，並依顏色（透明、綠色、褐色）分色回收；如有破損，請裝入紙箱等堅固容器並標示清楚，再交由回收車處理。傳統燈泡等易碎物也建議包覆後獨立回收，避免玻璃破裂釋出汞或螢光粉，對環境造成傷害。

環保局表示，今年已辦理3場兌換活動，接下來將於7月18日龍崎區農會、7月21日麻豆區農會、8月22日後壁區農會、9月12日南化區農會及10月24日關廟區農會辦理場，歡迎民眾把握機會做好分類回收，活動詳情請上「資源回收全民動起來」網站查詢（https://recycle.tnepb.gov.tw/）。