嘉義縣中正特定區重劃案將啟動 整體開發面積達77公頃

嘉義縣大埔美精密機械園區與民雄航太園區持續擴張，預計新增逾4萬個就業機會，住宅需求同步攀升，縣府推動「中正大學特定區第二期市地重劃案」即將啟動，整體開發面積77公頃，補足區域居住空間，並打造結合產業與生活的新興核心城鎮，帶動整體轉型升級。

地政處表示，中正特定區自1992年起規畫開發，第一期以區段徵收完成開發，第二期2013年經內政部核定改採市地重劃，原於2023年完成細部計畫審議，後經多次計畫檢討與修正，目前已啟動前置作業，預計今年9月召開土地所有權人座談會，並徵求地主同意書。

重劃案地主平均負擔超過45%，依法需取得過半數同意，才能提報內政部審議。地政處預計明年啟動工程設計招標，規畫與發包作業約1年半，後續工程施工期約4年，整體開發時程約6年，目標2031年底前完成，串聯生活、就業、交通與公共服務機能，打造現代化新聚落。

中正大學特定區第二期市地重劃區位於中正大學東西兩側，全區可建築用地達45公頃，公共設施用地則規劃約32公頃，預估可容納5000名居民；另外在設施方面，將建置完善道路、公園、廣場、停車場及綠地，並針對地勢需求納入滯洪與排水設施。