嘉義市政府建設處長田長沛7月3日離職 黃敏惠送上期勉祝福

嘉義市政府建設處田長沛因另有生涯規畫，7月3日請辭獲准，上午市務會議，市長黃敏惠贈紀念品，表達對田長沛期勉與祝福，細數與田長沛共同為市政努力點滴，語帶哽咽感性表示，「原本還想再多留你一下，但知道你有新的職涯規畫，我們也為你感到高興與驕傲。」現場氣氛溫馨感人。

田長沛是7年級生，母親是台北市前立委潘維剛，曾參選嘉市本屆國民黨立委初選落敗。他的學經歷豐富，政大風險管理與保險學系、美國南加大公共政策碩士，曾任中國信託法金助理、高雄市府觀光局機要秘書，有美國會計師資格，2020年9月16日獲黃敏惠延攬擔任建設處長，任職近5年，考取國內會計師證照辭職回台北工作，可能接棒母親從政。

黃敏惠特別提到田長沛忙碌公務之餘，努力通過會計師考試，展現不懈的毅力與自我要求，她笑說，「這份永不放棄的努力，正是嘉義人的精神」，祝福田長沛未來無論在那個崗位，都能持續發揮專業所長，感謝田長沛堅持努力，展現市府強大執行力與跨局處整合高度效能，讓城市建設日新月異，讓更多人看見嘉市魅力。

田長沛致詞感謝黃敏惠及市府團隊，提到嘉市能成功招商引入IKEA，除市府團隊展現不懈的誠意及毅力，在市長帶領下，嘉市成為雲嘉南觀光休閒消費中心、展現消費潛力，成為IKEA繼推出快閃店後，決心入駐嘉義市原因。