影／南市警察局「數位鑑識實驗室」成為南台灣首間通過認證數位鑑識實驗室

台南市警察局「數位鑑識實驗室」導入精良數位鑑識設備及建構數位證據監管鏈，可重現儲存媒體資訊，確保數位證物具證據能力，更通過TAF全國認證基金會認證，成為南台灣首間通過ISO／IEC 17025認證的數位鑑識實驗室，確保證物在法律上的證據能力。

台南市刑事警察大隊科偵隊隊長蘇毓翔指出，科技日新月異，數位證據已成為法庭攻防焦點，為提升科技偵查量能，自2023年由市長黃偉哲核定推動為期3年的「113至115年推動數位鑑識實驗室認證暨科偵人才培訓計畫」中程計畫。

蘇毓翔表示，在中央提升科技偵查政策方針指導下，台南市刑大推動「數位鑑識實驗室」建置並導入ISO 17025實驗室認證標準，把採證室與證物室分別獨立，提升數位鑑識實驗室證物安全管理，規劃及制定符合認證標準的作業程序（SOP）。

市刑大導入精良設備、建構數位證據監管鏈，確保相關證物在法律上的證據能力；如「法拉第箱」，可將手機放置於箱內，隔絕手機信號，不用關機也能持續操作，還原、起出手機內的檔案，避免犯罪集團透過遠端操作，刪除手機內的資料。

GrayKey是比照美國FBI同等級的高階手機破密與取證設備，能針對受密碼保護或加密的iOS及主流Android裝置執行快速破密，支援完整檔案系統與邏輯擷取；可還原裝置中通訊軟體對話紀錄、應用程式數據、地理位置、刪除檔案等資料，主要針對iOS系統行動裝置。

Cellebrite Inseyets為整合式數位鑑識軟體，提供最新的iOS和Android行動裝置資料擷取、解密、分析和產出報告，並透過自動化流程加速案件調查，主要針對Android系統；硬碟複製機則能快速複製，針對複製檔案鑑識，並保持原始數位證物的完整。

當資料取出後，再使用AXIOM整合式電腦與手機數位鑑識軟體，支援硬碟、手機及雲端資料擷取與解析，具備關鍵字搜尋、聊天紀錄重建等功能，其關聯分析與時間軸視覺化介面，可清晰呈現使用者行為與事件脈絡。

另外還有EnCase，是全球執法機關信賴的專業鑑識工具轉體，支援Windows、APFS等作業系統與檔案格式，具關鍵字搜尋、還原已刪除或修改檔案及完整磁區、重建工作流程等功能。

針對蘋果電腦系統，則有macOS裝置的專業鑑識軟體RECON ITR，能深度擷取MacBook（包含Apple Silicon Ｍ1/M2/M3及T2安全晶片）之系統日誌、刪除檔案、瀏覽紀錄與使用行為等關鍵跡證；支援APFS格式與FileVault加密磁碟處理，能補足其他鑑識工具處理macOS備份方面的不足。

在打詐工作部分，TRM Forensics Pro是專為執法機關設計的虛擬資產調查平台，具備跨鏈與換幣流向追蹤、視覺化圖像分析、錢包資產監控及風險評估，協助識別可疑活動與非法交易，其直觀方式呈現幣流情形，有利於執法機關幣流追查。

監視器還原軟體則可針對各品牌監視系統含DVR及NVR的錄影檔，進行影像還原、重建與修復，支援從損壞的硬碟或專屬格式影像檔提取原始畫面。可執行播放順序校正、影格分析、畫質強化與影像轉檔等功能，為影像證據處理提供穩定且高效率的解決方案。

在偷拍、兒少性剝削案件調查，有處理及分析大量影像的數位鑑識軟體Griffeye，具備AI分析、臉部辨識、重複內容比對與自動標籤功能，能快速分類與過濾非相關內容，能大幅提升效率並兼顧調查人員的心理健康。

此外，還有可見光高畫質空拍無人機，具備6K攝影功能與3軸穩定雲台，適用於地毯式搜索、場景紀錄與災害現場重建。可透過航線規劃執行自動飛行，搭配地面站與回傳系統提供即時畫面，有助於大型場域證據採集與全景紀錄。

Autel 熱顯像無人機配備高精度熱顯像感測器，能即時偵測現場熱源分布，常用於夜間搜索、災害救援、電力熱點偵測等應用。熱影像可與可見光畫面疊合分析，增強現場調查判斷力，是災防與執法現場調查的多功能利器。

蘇毓翔說明，這次南市警數位鑑識實驗室通過的認證項目，包括儲存媒體資訊回復及搜尋，透過TAF全國認證基金會ISO／IEC 17025認證，可審驗數位鑑識流程正確性，以標準化程序確保數位證物具備證據能力，並持續培養數位鑑識人員、精進科偵新知，提升科技偵查工作量能。

如今實驗室成為南台灣首座通過國際認證標準 ISO/IEC 17025的數位鑑識實驗室，可提供手機、電腦等數位證物刪除還原與關鍵字搜尋服務，結合專業數位鑑識人員與高階取證設備，從資料提取、鑑識分析到證物保存，建構嚴謹證物監管鏈機制，確保證據可追溯性與完整性。

蘇毓翔表示，目前科偵隊一年科技偵查的業務量約為700件，協助法院、地檢署及警察機關迅速掌握關鍵數位證據，提升案件偵辦效率，確保鑑識資料證據能力；未來雲嘉南包括高屏東等地的案件，也有機會送來實驗室，預計業務量將會增加。

台南市刑大科偵隊連同隊長，共有8位通過認證的科技偵查人員可以進入實驗室，以符合標準作業之程序，針對已隱藏或刪除的數位證物資料進行資訊重現工作，進而提供送鑑單位獨立、公正、具證據能力之鑑識報告。

今天市警局舉辦「數位鑑識實驗室」授證典禮，由市府副秘書長殷世熙主持授證儀式，全國認證基金會副執行長石兆平授予證書，台南地院庭長楊書琴、台南地檢署主任檢察官劉修言、台南市調處主任王于源、刑事局科技犯罪防制中心股長林芳如、鑒真數位有限公司技術暨資安長洪啟恆等均出席觀禮。