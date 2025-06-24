影／他原本不敢開口 台南開設「學習扶助班」讓被忽略的孩子找到自信

台南市推動學習扶助計畫，在校開設學習扶助班，透過科技化系統精準診斷學習需求，以活化教學及多元評量關照課業需要扶助的孩子，今天分享教與學成果。老師陳姿妤說，只要持續陪伴並給予信任，孩子就能突破自我限制；也以學生的分數原在及格邊緣，但進步到70分的階段，看到孩子的喜悅與自信。

台南市政府今在永華市政中心舉辦「學習扶助績優分享會」，由教育局長鄭新輝頒獎表揚學習扶助領航團隊、績優教師與學生，現場並播放學習扶助獲獎團隊、教師與學生的教學與學習心得影片，見證南市在學習扶助工作上的豐碩成果與教育公平的實踐精神。

忠義國小老黃鈺婷在影片中分享，當孩子在一天的上課後，再來到福助學習班時已經沒有繼續學習的心力，因此，她把題目變得生活化、有趣一點，如由紅茶店今天賺了多少錢？以及讓家裡也開紅茶店的學生做比較，讓孩子覺得數學不乏味。她說，孩子需要鼓勵，老師也需要，而最大鼓勵就是成績呈現；她舉例有學生主科成績都不理想，對症下藥後加強閱讀及耐心培養，並與導師配合及和家長合作，發現學生也想把成績拉起來，欣喜看到學生在最近的考試，國語科考出好成績，當看到科技化評量時，自己都感動到眼眶泛紅。

黃鈺婷也分享在扶助班用遊戲教學法，讓學生樂於學習並用心學習，如透過「狼人殺」的方式，讓學生推測文意，誰的說法是不通的、有矛盾的；或是用紙牌爭奪戰的方式，讓學生搶字卡，但會先讓學生了解字卡的意思及怎麼運用，才可以幫小組爭取到更多分數。她說，課程設計本身不是只讓學生好而已，老師也會成長，因為學生每個回饋都是教學調整和修正的重要關鍵；學生有無限潛力，但需要一把適合得鑰匙去開啟。最近有學生說，考試成績進步了，雖然進步一點，但累積起來就會是大進步，也是她在教學上一直努力在做的。

獲得「鐸聲伴學獎」優等獎的歸仁國中老師陳姿妤現場分享，扶助學習最難的是學生沒學習興趣，因為來學習的都是缺乏自信、課堂易被忽略的孩子，因此透過分組活動學習方式幫孩子找歸屬感，也看到學生由不喜歡參與倒喜歡來上課且準時到班。問起原因，孩子說「沒壓力」，自己還可教人，以及被稱許，最近考試成績就由一直停在及格邊緣的分數進步到70幾分，達到期待已久的目標。