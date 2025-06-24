【重磅快評】謝龍介酸黃偉哲搶賴清德政績 有冤枉嗎？

藍委謝龍介日前質詢內政部長劉世芳及國土署長吳欣修，除了「驚爆」台南市長黃偉哲公然搶走賴清德社會住宅政績，也拆卸讓賴清德的社宅政見包裝，原來賴政府除了撒錢之外，實事一點也沒有做。賴清德上任一年多，一戶社宅也沒有發包施工，只是把過去的台南模式又搬到中央而已。

台南市是賴清德的本命區，但社宅興辦的成績卻長年居六都之末，直到年初，台南還是六都中唯一尚無社宅可住的城市，難免讓賴清德顏面無光。台南市立委謝龍介上周就針對社宅質詢內政部長劉世芳及國土署長吳欣修，謝直問吳「賴清德在台南市長任內社宅蓋幾戶？」吳沒有直接答覆，而是一再強調他有爭取土地，謝只好代答「是零戶」。

吳欣修是「血統」純正的賴系人馬，賴清德擔任台南市長時，他歷經台南市政府都市發展局副局長、代理局長、局長、副秘書長及秘書長等要職，台南市興辦社會住宅的情況，最清楚的人非他莫屬，謝龍介算是問對人了。

只是，台南市的社宅興辦一向乏善可陳，賴清德市長時期如此，接棒的黃偉哲還是六都之末，黃都當市長五年半了，終於才在今年3月蓋出第一批社宅「宜居成功」、「宜居仁愛」，兩處共有178戶，預計8月至9月可入住。

好不容易蓋出社宅，黃偉哲在市政會議心有所感表示這批社宅「千呼萬喚始出來」。媒體粉絲專頁下了斗大標題「黃偉哲公然搶走賴清德政績」，謝龍介暗酸了黃偉拆，也偷虧了賴清德，但黃、賴被酸被虧，還真是一點也不冤枉。

根據民團OURs都市改革組織統計，賴清德在總統大選時曾承諾要「新增13萬戶興建社宅」，但是到上月為止，這個計畫由內政部呈行政院後一直沒有核定，這也就是說，在計畫沒有核定的狀況下，賴清德承諾的13萬戶還是紙上談兵，連招標都沒有，更別說動工了。

賴政府的社宅政策完全卡住，民眾看到目前各地中央興建、招標的社宅，其實都是前總統蔡英文任內的案件，賴政府任內興建的社宅其實一戶都沒有。

賴清德說要興建13萬戶社宅，依內政部計畫書今年至少要招標1萬5000戶，但現在都6月下旬了，行政院卡住計畫，內政部國家住都中心若要趕進度，就必須在半年內完成招標，但劉世芳、吳欣修辦得到嗎？

吳欣修在台南市追隨賴清德多年，結果一戶社宅也沒蓋成；黃偉哲接棒賴清德5年半，才終於蓋出178戶；賴清德做了總統，吳欣修也官至國土署署長， 賴清德誇口說要興建13萬戶的社宅，這次吳欣修能幫他辦到嗎？

其實從內政部長劉世芳吵著要地方政府分攤租金補貼一事，就可以知道答案了。賴清德很清楚興建社宅目標達不到，那就從擴大租金補貼來下手。

2020年蔡英文任內租金補貼也不過11萬6893戶，2023年增為36萬8040戶；賴清德才上台一年就把目標調高至75萬戶，還說這是民眾滿意度極高的政策，但他的眼睛卻猛盯著地方荷包，到了選舉時還要宣傳這是民進黨德政。至於還蓋不蓋社宅？民進黨只要大罷免大成功，這時還有這個心思嗎？