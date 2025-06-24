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台灣最美飯店大賞票選出線 新悅花園酒店、安娜與國王奪雙獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
第7屆台灣最美飯店大賞票選出爐，嘉市新悅花園酒店獲「最美親子享樂獎」與「最美房間獎」雙料大獎。圖／嘉市府提供
第7屆台灣最美飯店大賞票選出爐，嘉市新悅花園酒店獲「最美親子享樂獎」與「最美房間獎」雙料大獎。圖／嘉市府提供

由旅遊平台易遊網舉辦，被譽為飯店界奧斯卡的「2025第7屆台灣最美飯店大賞」票選結果出爐，嘉義市新悅花園酒店2020年起連續5年獲獎，今年再獲「最美親子享樂獎」與「最美房間獎」雙料大獎；首次參賽的「安娜與國王酒店」以黑馬之姿，拿下「最美風格設計獎」與「最美房間獎」。

市長黃敏惠上午在市務會議表揚獲獎業者，感謝他們以行動為嘉義觀光注入嶄新能量。黃敏惠說，嘉市擁有豐富人文底蘊、美食風情與自然景觀，隨著旅宿設施與服務品質提升，讓旅客有更多元、友善與深度住宿選擇。獲獎2家飯店風格設計、空間體驗、親子友善與永續經營等面向表現優異，是嘉市旅宿多元魅力的最佳代表。

新悅花園酒店以「親子友善」與「永續旅遊」為核心精神，受家庭旅客喜愛。飯店規畫「熊家族主題房」，以粉嫩色系打造溫馨遊戲空間，設置溜滑梯床與繽紛球池，讓孩子盡情探索、安心玩樂。

長期推動綠色旅宿，取得GTS綠色旅行標章二星、金級環保標章、國家企業環保獎銅獎等多項肯定，今年榮獲首屆「台灣觀光永續獎」銀獎，展現落實永續理念的具體行動。此次再度獲得「最美親子享樂獎」與「最美房間獎」，成績亮眼。

安娜與國王酒店首度參賽脫穎而出，座落東市場旁，以濃厚東南亞異國風情與鮮明建築色彩吸引目光。外觀以孔雀藍為主色，搭配浪漫優雅的室內設計，營造出陽光、人情味與度假氛圍兼具的空間體驗。套房融合熱帶元素與手工銅雕浴缸，展現沉浸式風格巧思，成功奪下「最美風格設計獎」與「最美房間獎」雙料肯定，成為本屆評選中的一大驚喜。

本屆「台灣最美飯店大賞」活動設5大類別：「最美親子享樂獎」、「最美房間獎」、「最美風格設計獎」、「最美都會氛圍獎」與「最美慢活渡假獎」，共全台216家飯店參與。票選歷時12天，結合網路票選與25位媒體及旅遊達人組成的「達人讚聲團」專業評選，累計超過30萬票，最終選出30家獲獎飯店。

觀光新聞處長張婉芬說，將持續與優質旅宿業者合作，深化城市觀光魅力，推動文化底蘊、友善服務與永續理念兼容城市發展，讓每位來嘉旅人，都能享有美好難忘住宿體驗。

第7屆台灣最美飯店大賞票選出爐，嘉市新悅花園酒店獲「最美親子享樂獎」與「最美房間獎」雙料大獎；首次參賽「安娜與國王酒店」拿下「最美風格設計獎」與「最美房間獎」，市長黃敏惠上午在市務會議表揚獲獎業者。圖／嘉市府提供
第7屆台灣最美飯店大賞票選出爐，嘉市新悅花園酒店獲「最美親子享樂獎」與「最美房間獎」雙料大獎；首次參賽「安娜與國王酒店」拿下「最美風格設計獎」與「最美房間獎」，市長黃敏惠上午在市務會議表揚獲獎業者。圖／嘉市府提供
第7屆台灣最美飯店大賞票選出爐，嘉市首次參賽「安娜與國王酒店」拿下「最美風格設計獎」與「最美房間獎」。圖／嘉市府提供
第7屆台灣最美飯店大賞票選出爐，嘉市首次參賽「安娜與國王酒店」拿下「最美風格設計獎」與「最美房間獎」。圖／嘉市府提供

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