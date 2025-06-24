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林文村獲頒中正大學名譽博士 真性情哽咽鞠躬全場動容

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
義雲會創會會長、順億關係企業總裁林文村（左二）獲頒中正大學名譽博士，校長蔡少正（右二）昨頒發學位證書。圖／中正大學提供
義雲會創會會長、順億關係企業總裁林文村（左二）獲頒中正大學名譽博士，校長蔡少正（右二）昨頒發學位證書。圖／中正大學提供

義雲會創會會長、順億關係企業總裁林文村獲頒中正大學名譽博士，昨天舉辦學位頒授典禮暨感恩餐會，市長黃敏惠、縣長翁章梁都致詞祝賀，產業界代表等百人參加，校長蔡少正為他撥穗，林文村上台致詞感謝家人，展現真性情哽咽落淚，令全場動容。

林文村是性情中人，個性幽默風趣，他非常重視孝道，上台致詞感謝生命中最重要的家人林媽媽，再來是賢內助「小林媽媽」，他也特別感謝總統府資政張博雅到場，回想起當年父親過世，張博雅擔任點主官，他突然眼角泛淚哽咽，鞠躬喊道「謝謝！」情緒渲染全場。

林文村在嘉義政商界具影響力，不只籌組義雲會及民雄頭橋工業區廠商聯合協進會，還擔任嘉義地檢署犯罪被害人保護協會嘉義分會主任委員，總統府資政張博雅、市長黃敏惠、縣長翁章梁、警消及檢調單位，銀行、工具機等產業代表都出席，賓客如雲場面熱鬧。

林文村交友廣闊，創辦義雲會集結雲嘉嘉地區60家地方指標性企業。他謙虛地說，一路以來被大家推著走，只是「前浪沒有死在沙灘上而已」，他也向管理學院院長連雅慧承諾，未來會繼續推動產業合作，創造更好的環境，也會為中正大學帶來更多貢獻。

校長蔡少正說，林文村是卓越企業領袖，除了帶動地方產業升級與創新，更以實際行動關懷醫療、扶助弱勢、支持教育，帶領義雲會會員響應公益捐款，投入在地醫療建設，展現出企業家公共參與精神與人本關懷，特頒管理學院名譽博士學位。

義雲會創會會長、順億關係企業總裁林文村獲頒中正大學名譽博士，市長黃敏惠、縣長翁章梁出席學位頒授典禮暨感恩餐會。圖／中正大學提供
義雲會創會會長、順億關係企業總裁林文村獲頒中正大學名譽博士，市長黃敏惠、縣長翁章梁出席學位頒授典禮暨感恩餐會。圖／中正大學提供
義雲會創會會長、順億關係企業總裁林文村（左）獲頒中正大學名譽博士，校長蔡少正（右）昨頒發學位證書。圖／中正大學提供
義雲會創會會長、順億關係企業總裁林文村（左）獲頒中正大學名譽博士，校長蔡少正（右）昨頒發學位證書。圖／中正大學提供

總統府 家人 嘉義

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