雲縣官網免費AI翻譯 張麗善變張立山 縣府：不影響資訊傳遞

雲林縣政府官網本月導入AI智慧軟體翻譯，提供11種語言版本，但有民眾發現部分內容翻譯有謬誤，其中以人名、地名錯誤較多，連縣長張麗善日文被翻成「張立山」；縣府回應，目前翻譯準確度約6成，已足夠讓國外民眾了解縣內相關資訊。

縣府計畫處長李明岳說，透過AI軟體翻譯官網不用另外付費，翻譯錯誤的地方多數為人名、地名，不影響基礎資訊傳遞，且官網上也有提示內容「此為機器直接翻譯，內容可能不完全準確」；他也詢問過國外朋友，認為這樣不影響內容傳遞，隨著AI軟體持續進展，相信未來翻譯準確度會逐漸優化。

縣府官網6月更新後，民眾可隨選中文、英文、日語、韓語、印尼語、越南語、泰語、馬來語、印度語、荷蘭語、西班牙語與德語瀏覽官網；有人發現翻譯內容有許多錯誤，記者實測日文版，發現許多地名翻譯謬誤，就連使用日文翻譯，縣長張麗善被翻譯成「張立山」。

李明岳指出，雲林去年為全台唯一入選國際智慧城市組織（ICF）「全球7大智慧城市」，縣府發現許多國際組織會透過縣府官網瀏覽資訊，但縣府官網國際化不足，僅有中、英文版本，且受限經費，每月英文版只能更新1至2篇文章，1篇文章需要3千元翻譯費用。

李明岳說，為了與國際接軌，並讓縣內多國新住民更容易了解官方資訊，縣府透過免費AI軟體翻譯提供各種語言瀏覽官網，提升國際化程度，也補足過往英文版官網無法全面化的問題。