台南浪貓結紮害命 議員批變相撲殺

台南市政府7年前起實施流浪犬貓零安樂死，做絕育暫置（TNVR），近期卻疑有動保團體在永康抓紮12隻奶貓後回置，導致生病甚至死亡，有議員昨質詢抨擊執行政策失控，「根本變相撲殺」。對此，市長黃偉哲回應呼籲，動保團體別「為績效虐殺生命！」

市府動保處說明，目前規定貓犬須4個月齡才能執行TNVR，「絕不會藉抓紮之手，行撲殺之實」，且手術皆由獸醫師執行，會專業判斷個體當下是否適合，倘若發現動保團體有違規抓紮，將取消相關補助費用。

市議員吳禹寰質詢說，南市4年前曾經發生動保團體抓紮3隻900公克小貓，放回後2隻死亡，當年就有議員要求動保處制定TNVR結紮年齡及體重下限，但最後仍不了了之，導致悲劇一再發生。

吳禹寰指出，近期永康區又傳出有動保團體抓紮12隻小奶貓後放回，其中2隻被路殺，好在善心人士協助救回9隻，隔天又兩隻死亡；經獸醫師檢查，這批12隻奶貓至少3隻未斷奶，最輕僅700公克，貓齡不足1.5個月，甚至無法咬堅硬飼料，但連這種小小奶貓都要抓紮，「獸醫師怎麼下得了刀？」市府應該嚴懲動保團體及獸醫。

黃偉哲答詢說，不捨生命的流逝，更不解及痛心獸醫竟可不顧規定結紮奶貓，呼籲動保團體「別為了績效虐殺生命！」

林姓動保人士說，這現象存在好幾年，不只在永康，歸仁、關廟、仁德，甚至龍崎、新化都有這種狀況，有些小狗才出生1、2個月就抓紮，然後丟到山區或者海邊自生自滅，都因「某些組織要申請補助」。

動保處表示，現有科學證據，家貓最理想絕育時間為年齡4至5月，對收容所來說，為避免繁殖季節交配行為及意外懷孕，合理絕育時間為4個月齡，且犬貓約6個月會出現首次發情，發情期做結紮手術易有大量出血危險性，市府會持續、盡可能提高野外遊蕩貓的絕育率。