六輕麥寮海淡廠挨批拖延 台塑：9月營運

台塑麥寮海水淡化廠原訂去年10月底前完工營運，卻遲未完工，今年4月遭環境部依違反環評承諾開罰30萬元。環保團體昨開記者會，批評台塑六輕數度拖延啟用海淡廠，每年不當利得至少逾6億元，要求經濟部和環境部促台塑盡速啟用麥寮海淡廠。

台塑表示，原預估興建經費54億元，興建過程中遭遇新冠疫情、全球貨運塞港、以哈戰爭等不可抗力因素，迄今已投入逾68億元，今年9月30日前完成興建及試車工作開始營運，作為缺水時期補充用水。

監督施政聯盟召集人暨台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，環保署（現為環境部）2018年通過六輕麥寮海水淡化廠環評，可日產淡水10萬公噸，但逾6年遲未完工，延宕主因環保署2008年通過的六輕4期第三次環差，將經濟部工業局核配給六輕每日用水量調高為34.5萬公噸，但六輕2022年實際每日用水量僅20.8萬公噸，顯示用水需求下降，六輕拖延建置海水淡化廠，只想用便宜的集集攔河堰的水。

淨竹文教基金會董事長林聖崇說，台塑用濁水溪原水自行處理的成本每公噸約12元，海水淡化1公噸成本約49元，價差高達37元，台塑每日從中獲取10萬公噸水，透過拖延啟用海淡廠，繼續以低價取水，每天淨賺數百萬元不當得利。

彰化環境保護聯盟總幹事施月英表示，海淡廠每日產出淡水10萬公噸，每個月就是300萬公噸，水費以濁水溪每月3600萬元計算，海淡廠每個月水費9千萬元，等於每月省下5400萬元，1年省下6.48億元，環境部卻只罰30萬元，是忽略六輕長期違法事實。

環境部說，台塑未於環評承諾期限完成試車，今年4月裁處30萬元，限期9月30日前改善完成，考量海淡廠已發包並完成設備安裝，非屬未履約或完全無作為，尚難認有不法利得，將持續督促開發單位落實環評承諾。