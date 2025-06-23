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五洲勝義閣掌中劇團搬演兒童布袋戲 彩樓變書櫃

中央社／ 台北23日電

五洲勝義閣掌中劇團為兒童量身打造親子布袋戲「原來你佇咧」，團長曾嘉民表示，感謝傳藝中心「牽姻緣」，有專業編劇跟藝術家加入，彩樓變書櫃，可以跟觀眾互動，讓親子布袋戲更貼近當代。

從劇本到舞台，傳藝中心首度邀請真雲林閣掌中劇團、五洲勝義閣掌中劇團及雷音劇坊等布袋戲團隊製作，將去年從「兒童布袋戲劇本創作推廣計畫」劇本徵件脫穎而出的特優、優選三部作品搬上舞台。這三齣作品除了「原來你佇咧」之外，還有真雲林閣掌中劇團演出的「小虎的實習歷險記」以及雷音劇坊的「青瞑的龍蛇無青瞑」，三齣作品風格鮮明，主題深具教育與想像價值。

傳藝中心主任陳悅宜今天在記者會上表示，這是傳藝中心首次從零開始打造專屬於兒童的作品，「我們深信兒童應有權利觀賞自己喜歡的演出，只要做出孩子都喜愛又看得懂的好戲，未來這些孩子長大必定還會跟自己的孩子們繼續把這些故事傳說下去，讓傳統戲曲得以代代相傳。」

陳悅宜說，傳藝中心將「兒童布袋戲創作推廣計畫」從劇本徵選、創作媒合再到演出，以「製作一條龍」完整的創作輔導優勢發揮得淋漓盡致，希望這樣的創作能量能持續擴散出去。

曾嘉民今天接受中央社專訪時表示，劇團幾年前已經開始以嘉義在地故事做親子布袋戲，「很感謝傳藝中心的媒合，這次創作歷程約7個月，最大挑戰是如何讓兒童觀眾接受布袋戲。」曾嘉民說這次大膽把彩樓化為書櫃；音樂除了傳統文武場之外，還加入長笛演奏與輕音樂，呈現當代感。

傳藝中心表示，兒童布袋戲推廣計畫，是文化扎根與創新實踐的雙重挑戰，這次試演作為起點，後續將持續優化，預計今年秋季啟動校園巡演，持續讓更多孩子透過精彩演出親近布袋戲。第二屆「兒童布袋戲劇本創作推廣計畫」已啟動，歡迎更多優秀的兒童布袋戲劇本創作者加入。

親子 舞台 布袋戲

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