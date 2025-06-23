黃偉哲不畏慘摔 表演踢破木板「陪你拍」

台南市教育局今天下午舉辦第4場「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮，共有41所國小、689位畢業生受獎。學生別出心裁拿出大頭套、魔杖等道具，還有邀請市長表演踢破木板，雖花招百出，但場面活潑歡樂。雖然市長黃偉哲昨讓學生背著拍照時不慎摔倒，今日仍誠意滿滿盡力配合，並自嘲「明年會減肥一點，所以明年應該背得動。」

市長黃偉哲表示，榮獲市長獎的學生不只學習成績優異，也各個創意滿分，在這榮耀時刻，很開心能與學生拍下精彩的瞬間，留下珍貴的回憶。他勉勵學生，未來挑戰會很大，競爭會很激烈，但是相信大家一定能夠克服，把握人生美好的回憶。所以自己一定會陪大家拍下精彩的瞬間，也鼓勵大家不論面對何種挑戰，皆能懷抱熱情與勇氣，迎向嶄新的未來。

獲市長優學獎的安南區安順國小許恩綺，樂觀開朗、積極向上，學業表現優異，為學校市模範生代表。多元發展、才華洋溢，無論閱讀、作文、英語朗讀或舞蹈皆表現出色，尤其在民俗體育項目表現亮眼，連續兩年榮獲全國民俗體育競賽甲等殊榮，展現堅持與實力兼具的學習態度。

獲市長科技獎的安南區和順國小劉佳霓，自中年級起便展現對程式設計的濃厚興趣，積極投入 Scratch 學習與實作。去年曾勇奪台南市 Scratch 暨 AI 程式設計競賽國小組第1名，並代表台南參加全國賽。她以堅持與熱情，在科技競賽中屢創佳績，為小學生活寫下精彩篇章。