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全國已有7例重症...腸病毒疫情升溫 雲林今年已累計188班停課

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣目前仍有2班幼兒園因腸病毒停課，衛生局今在斗南鎮立幼兒園舉辦「腸洗手，病毒遠離我」記者會，呼籲小朋友正確洗手，預防腸病毒等傳染病。記者陳雅玲／攝影
雲林縣目前仍有2班幼兒園因腸病毒停課，衛生局今在斗南鎮立幼兒園舉辦「腸洗手，病毒遠離我」記者會，呼籲小朋友正確洗手，預防腸病毒等傳染病。記者陳雅玲／攝影

根據疾管署監測，國內近一個月來腸病毒疫情呈緩升趨勢，全國已有7例重症病例，其中5例為新生兒，並有4例不幸死亡。雲林縣目前仍有2班幼兒園因腸病毒停課，衛生局今在斗南鎮立幼兒園舉辦「腸洗手，病毒遠離我」記者會，呼籲小朋友正確洗手，預防腸病毒等傳染病。

雲林縣長張麗善、縣議員蔡東富、疾管署南區管制中心副主任陳紫君、斗南鎮長沈暉勛夫人歐月香等人今在斗南鎮立幼兒園，用唱遊等方式，示範「內、外、夾、弓、大、立、腕」洗手七步驟，與「吃東西前、看病前後、接觸幼兒前、上廁所後、擤鼻涕後」的洗手五時機，為小朋友建立正確洗手觀念。

陳紫君表示，目前併發重症的腸病毒分別為伊科病毒11型與克沙奇B5型，全國已有7例重症病例，其中5例為出生未滿1個月新生兒，並有4例不幸死亡，呼籲父母親一定要注意孩童出現持續發燒、嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等情況，務必立刻就醫，也提醒醫護人員留意。

衛生局長曾春美表示，腸病毒不只會感染小朋友，成人也會感染，無論大人小孩皆應做好個人衛生，因酒精對腸病毒無效，需要使用稀釋漂白水消毒幼兒常接觸的物品、玩具及環境且注意室內通風，以降低感染風險。

縣長張麗善表示，正確洗手與建立良好個人衛生習慣，可以大幅度降低腸病毒、流行性感冒、新冠肺炎等流行性傳染病，衛生局已加強預防宣傳，並針對0至2歲托嬰等機構，進行宣導正確的洗手觀念、步驟與時機，杜絕病毒入侵。

曾春美表示，今年截至目前，雲林縣腸病毒感染併發重症0例，但全縣已累計有188班級數因腸病毒停課，目前仍有2班級幼兒園停課豬，請大家不要掉以輕心，建立良好的衛生習慣，降低孩童感染腸病毒的風險。

雲林縣目前仍有2班幼兒園因腸病毒停課，衛生局今在斗南鎮立幼兒園舉辦「腸洗手，病毒遠離我」記者會，呼籲小朋友正確洗手，預防腸病毒等傳染病。記者陳雅玲／攝影
雲林縣目前仍有2班幼兒園因腸病毒停課，衛生局今在斗南鎮立幼兒園舉辦「腸洗手，病毒遠離我」記者會，呼籲小朋友正確洗手，預防腸病毒等傳染病。記者陳雅玲／攝影
雲林縣目前仍有2班幼兒園因腸病毒停課，衛生局今在斗南鎮立幼兒園舉辦「腸洗手，病毒遠離我」記者會，呼籲小朋友正確洗手，預防腸病毒等傳染病。記者陳雅玲／攝影
雲林縣目前仍有2班幼兒園因腸病毒停課，衛生局今在斗南鎮立幼兒園舉辦「腸洗手，病毒遠離我」記者會，呼籲小朋友正確洗手，預防腸病毒等傳染病。記者陳雅玲／攝影

衛生局 腸病毒 幼兒園

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