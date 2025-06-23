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林俊憲揪民代組台南隊當「公民側翼」 支援各地罷免

中央社／ 台南23日電

民進黨立委林俊憲、郭國文、林宜瑾與多名台南市議員今天宣布組成「台南隊」支援全國大罷免，將以「人力、物力、火力」協助各地罷團推動罷免藍委投票，在民主重要時刻不缺席。

林俊憲服務處今天舉行「台南挺ALL罷，支援全國大罷免，台南隊不缺席」記者會，郭國文、林宜瑾及多名台南市議員出席。

林俊憲致詞表示，他是民進黨內最早力挺大罷免的立委之一，因為民進黨沒有迴避本錢，既然與罷團理念一致，那就應扮演「公民的側翼」，從旁協助這場台灣史無前例民主運動。

林俊憲指出，從1月初表態支持以來，一路以打論述戰、在台南協助收連署書等方式協助罷團，現在到了最後階段，整隊集結有相同理念跨黨派台南民代，盼將台南民主之力帶給全國。

林宜瑾表示，「台南隊」夥伴經過討論後，定調以「人力、物力、火力」三大主軸協助各地罷免，各議員、立委及服務團隊將成為罷免志工，支援各地宣講或掃街宣傳，並整合各服務處現有資源，如宣傳車、麥克風等供罷免活動使用，加上接續進行論述戰，宣傳為何要罷免不適任立委。

郭國文表示，台南雖然沒有罷免藍委行動，但許多市民對大罷免仍然非常關心，尤其在新財劃法通過後，台南與高雄預算受影響程度最大，家鄉預算受影響，台南人絕對有充分理由投入大罷免。

林俊憲指出，他投入支持大罷免有個重要原因，就是認為「要守護台南，得先守住台灣」，尤其台南的建設與預算確實因為藍白兩黨在立法院的作為受到很大影響，身為台南立委，當然不能置身事外，也希望能藉集結「台南隊」，讓全國各地民眾知道，台南人在台灣民主重要時刻不會缺席。

林俊憲 大罷免 台南

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