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台南花2億打造的幼兒園 獲建築園冶雙獎有原因

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
2.03億元打造的台南第4市立幼兒園，在今年的建築園冶獎拿下「公共建築類」及「零碳永續特別獎」雙獎項。圖／南市教育局提供
2.03億元打造的台南第4市立幼兒園，在今年的建築園冶獎拿下「公共建築類」及「零碳永續特別獎」雙獎項。圖／南市教育局提供

2.03億元打造的台南第4市立幼兒園，在今年的建築園冶獎拿下「公共建築類」及「零碳永續特別獎」雙獎項。今年增設的「零碳永續特別獎」，必須具備以「永續」價值為核心、落實綠建築的基本價值及低碳生活相關機制、打造「零碳」的友善環境等多重條件，方有機會獲獎，能獲獎相當不易，教育局今分享獲獎的原因。

教育局指出，第4幼兒園原本各分班分散在安南區各角落，雖各具特色，卻也面臨資源難以整合、環境設備參差的困境，新園舍正好解決上述問題。

園區設計強調「孩子是空間的主體」，透過自然光、風、水與開放綠意的引導，讓孩子在其中自然探索、主動學習。中庭開闊，視野通透，草地廣闊無邊，孩子可盡情奔跑跳躍，不受侷限。遊戲設施採地景式設計，不僅美觀，更兼具訓練小肌肉協調與動作控制的功能。環狀走廊系統取代制式走道，讓孩子穿梭其間，如走進一座微型城市；每個轉角，都是新的啟發點，每段路徑，都是自我成長的旅程。

教育局長鄭新輝說示，第4幼兒園新園舍設計強調環境永續，並於植栽綠化上展現創新。將園區內的舊芒果樹精心移植，並選用台灣原生種植物及有利於誘蝶誘鳥的喬木灌木，適應海岸型氣候的綠化設計，增添生態環境。此外，園區內近40%的面積被綠地和透水磚覆蓋，有效促進雨水滲透，減少地面積水，是具有防災韌性的園所。這些永續設計理念與實踐不僅提升了園所的學習環境，還使得第幼兒園成功獲得鑽石級綠建築標章認證。

2.03億元打造的台南第4市立幼兒園，在今年的建築園冶獎拿下「公共建築類」及「零碳永續特別獎」雙獎項。圖／南市教育局提供
2.03億元打造的台南第4市立幼兒園，在今年的建築園冶獎拿下「公共建築類」及「零碳永續特別獎」雙獎項。圖／南市教育局提供
2.03億元打造的台南第4市立幼兒園，在今年的建築園冶獎拿下「公共建築類」及「零碳永續特別獎」雙獎項。圖／南市教育局提供
2.03億元打造的台南第4市立幼兒園，在今年的建築園冶獎拿下「公共建築類」及「零碳永續特別獎」雙獎項。圖／南市教育局提供
2.03億元打造的台南第4市立幼兒園，在今年的建築園冶獎拿下「公共建築類」及「零碳永續特別獎」雙獎項。圖／南市教育局提供
2.03億元打造的台南第4市立幼兒園，在今年的建築園冶獎拿下「公共建築類」及「零碳永續特別獎」雙獎項。圖／南市教育局提供
2.03億元打造的台南第4市立幼兒園，在今年的建築園冶獎拿下「公共建築類」及「零碳永續特別獎」雙獎項。圖／南市教育局提供
2.03億元打造的台南第4市立幼兒園，在今年的建築園冶獎拿下「公共建築類」及「零碳永續特別獎」雙獎項。圖／南市教育局提供

綠建築 永續

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