台南玉井芒果節違停與占用路面嚴重 警推「清道專案」

台南玉井最近因為芒果產期大量遊客湧入、屢有民眾反映玉井區老街、中華路段攤商占用道路影響交通，尤其不久前中華路發生行人因違停車占用走上路中被車撞死，玉井警分局今推出「清道專案」，預計宣導4天周5開始強力執行。

清道專案有3個重點項目：1清除違規占用人行道、車道廣告物、交通錐、雜物等障礙物。2查處違規攤販、占用道路設攤行為。3取締違停(臨停)車輛。

交通組長陳明典表示，玉井中華路發生車輛連環撞死傷事件至今天，已取締違規停車35件、每件罰款900元，違規占用路面攤販20件、每件罰款1500。為了因應芒果節帶來人潮，啟動「清道專案」 聯合區公所及清潔隊整頓，維護人、車通行順暢及交通安全，兼顧市容環境整潔。

陳明典表示，「清道專案」分階段進行道路全面整頓。加強交通秩序並因應即將開始的芒果季，遊客大量湧入提前部署，打造乾淨有序的街道環境，讓在地居民與外地遊客都能安全、順利出行。

宣導期警方聯合區公所及里長提醒商家不得在道路上擺放廣告物、桌椅、盆栽或其他雜物，店家及民眾車輛不得占用車道，要以讓「行人有行走空間」為原則。公所製作文宣分發玉井里及玉田里共2315戶。