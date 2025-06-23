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懷舊錄音帶、光碟如何回收？南市環局教你這麼做
曾經風靡一時的錄音帶與CD光碟，隨著數位雲端與串流服務普及，已逐漸退出日常生活，但它們仍可能靜靜地躺在家中的角落。若未妥善處理，不僅占空間，還可能對環境造成負擔，特別是CD不易分解，隨意丟棄可能汙染水源與土壤。
南市環保局表示，錄音帶主要由塑膠殼與磁帶組成，丟棄前請務必先拆解，塑膠殼投入資源回收，黑色磁帶則作為一般垃圾處理。若錄音帶無法拆解，請裝袋後交由清潔隊處理，避免磁帶纏繞造成回收設備損壞。
CD光碟屬於公告應回收項目，但因可能含有個人資料，建議回收前先以美工刀或堅硬物品刮除表層，再交給清潔隊資源回收。回收時請將光碟與外包裝分開處理，紙盒、說明書投入紙類回收，塑膠盒投入塑膠回收，若附有塑膠膜，則應視情況撕除後丟入一般垃圾。光碟雖小，但不易分解，若隨意丟棄，可能對土壤與水源造成長期汙染。
環保局長許仁澤說，目前7-11、全家、萊爾富等三大超商都提供回收廢光碟、廢電池服務，不過回收廢電池時，可重複使用電池，要跟一次性電池分開回收，貯存區域避免陽光照射及水份進入，廢二次鋰電池回收時，應於電極（正負極）貼上絕緣膠，再回收。
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