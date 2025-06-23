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嘉縣「類家屬」訪視機構失依長者 照顧更重心靈陪伴

中央社／ 嘉義縣23日電

嘉義縣長翁章梁今天化身「類家屬」，前往雙福寶佛門老人長期照顧中心擔任「一日關懷人」，與專業關懷人員陪伴無家屬照護長者，彰顯心靈陪伴、人性化照顧重要性。

嘉義縣社會局發布新聞稿表示，民國110年起委託弘道老人福利基金會嘉義服務處推動「機構獨立倡導關懷方案」，培訓專業關懷人員，每月定期進入機構訪視失依長者，擔任他們的「類家屬」，協助表達心聲、維護基本權益，同時也扮演長者與機構間的溝通橋梁，落實人性化照顧。

翁章梁今天探訪的對象楊奶奶，因長期無親友探視，情緒封閉、厭食拒醫，一度被迫裝上鼻胃管維生；自112年起接受倡導關懷服務後，在關懷人員每月2次穩定陪伴與鼓勵下，逐步恢復求生意志，主動進食、重拾笑容，甚至拿下鼻胃管，重新燃起生活動力，還與其他住民分享「把自己照顧好」的信念，帶動正向影響力。

社會局指出，目前關懷方案邁入第4年，已培訓39名專業關懷人員，與全縣24間長照機構合作，至114年6月累計服務90名失依長者，獲得很好成效。

翁章梁強調，照顧不只是身體上的支持，更是心靈的陪伴，未來縣府將持續強化機構照顧服務品質，推展倡導關懷制度，讓每一名長者，不論是否有家屬，都能感受到「被在乎」的價值，共築一個有愛、溫暖、共好的高齡友善社會。

翁章梁 社會局 嘉義

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