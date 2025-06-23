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土庫2座鎮立圖書館將修繕 7/1起土庫本館先封館

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
位於土庫國小旁的鎮立圖書館將於7月1日起封館進行整修，施工3個月期間，借閱業務將移至馬光分館辦理。記者蔡維斌／攝影
位於土庫國小旁的鎮立圖書館將於7月1日起封館進行整修，施工3個月期間，借閱業務將移至馬光分館辦理。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫鎮分設於市區及馬光地區的兩座圖書館，均已逾30年的老建築，為確保安全，公所將進行耐震補強工程，原定兩館均休館半年，但考量學生暑假進館率增加，因此改7月1日起土庫國小旁的本館先休館3個月，完工後再施工馬光分館。由於兩館相距很遠，有人建議增設臨時圖書室，公所表示將視情況研議處理。

位於土庫國小旁的土庫鎮立圖書館，以及位於馬光老人會館旁的馬光分館，兩棟建物均使用超過30年，兩館的使用率近年來不斷增加，公所統計平均兩館每日進出人次都超過百人，且圖書館經常舉辦各類講座。

鎮長陳特凱表示，2館使用已久，經專業單位評估建物耐震後，認為需進行改善，即向教育部爭取「補助公共圖書館耐震力改善實施計畫」補助，加上自籌合計723萬元，將兩館採用「擴柱」方式進行耐震補強，原定7月起兩館同步休館半年。

不過，因馬光分館在颱風季節用作農業天然災害申報場所，因即將進入颱風季，加上暑假期間，圖書館使用較高，經與廠商協調後，決定兩館分開施工。

圖書館長彭冠綸表示，土庫本館預定從7月1日開始休館約3個月，目前施工單位已準備就緒，館方人員也開始打包書籍及設備，施工期間各項閱讀推廣或座談會將移至馬光分館辦理，館方人員也移至馬光分館辦公。

但有民眾認為，7月進入考季，且國中小從下周開始陸續放暑假，每年這段期間，圖聿館成為學生消暑複習功課的最佳K書中心，許多學生暑假習慣在圖書館閱讀或活動，休館長達3個月，市區學生還得遠赴6公里外的馬光分館，較為不便，期能在市區增設臨時圖書室。

鎮長陳特凱表示，將進一步研議，若民眾確有此需求，將盤點鎮內合適的公共空間設置臨時圖書室。

土庫鎮立圖書館即將封館修繕，館內柱子已畫上工程記號，準備進行擴柱抗震工程。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮立圖書館即將封館修繕，館內柱子已畫上工程記號，準備進行擴柱抗震工程。記者蔡維斌／攝影

館長 圖書館

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