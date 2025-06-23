民代催生新市國小第二學區 南市教育局：分二期進行

台南新市受惠於南科發展，移入人口遞增，新大樓建案更陸續啟動，過去10年已蓋1656戶，人口增加2380人，市議員陳碧玉今在議會質詢時催生新市國小第二學區，並要求市府重視，對此，教育局回應，目前已有規畫，預計分二期進行，會確保學生就學權益。

陳碧玉表示，新市國小當前學生數已超收238位，且鄰近的蓮潭國小因辦學績效佳，新生數年年搶手滿額，加上南科新市地區轄內5年內即將完工的大樓多達2444戶，屆時預期人口增加多達3421人，以目前的新市國小來說，恐無法容納新生，第二學區興建更是迫在眉睫。

對此，教育局表示，考量新市國小校地運用已達飽和，為避免突發狀況無法預期的人口移入，已超前因應新生人數增加的時效性，目前已先行辦理校舍規畫及設計作業，縮減未來新建校舍所需的時程，並因應未來學生就近入學。

教育局說明，針對新市國小新設國中小校舍，將採分二期興建，目前先執行規畫設計，並同步向中央爭取經費，而第1期預計在北側用地興建普通班24班、球場、運動場等，預計收720個學生，教職員有80人，校舍是4層樓建築物，預估經費約5.7億。

不過，近年來許多國中小學校也面臨少子化問題，新市國小自110學年迄今也減少4班，教育局強調，會持續請學校監控移居人口及設籍學生人數，並審慎評估設校期程。