讓台南人行路網更安全 林俊憲爭取7千萬改善兩校通學步道

台南市立委林俊憲關心校園周邊通學步道的設置與規畫狀況，爭取近7000萬改善南寧高中、西門實小的人行道、路口安全，今會同內政部國土署、市府相關單位會勘兩校周邊通學步道，共同打造學校周邊安全的交通環境。

林俊憲指出，最近發生不少令人遺憾的交通意外事件，其中在校園周邊的交通意外，更讓許多家長感到憂心。南寧高中周邊緊鄰重劃區住家眾多，安平區的西門實小位在安平老街街區，居民與假日遊客眾多，使用狀況頻繁，都需做好完整的規畫。

他說，很高興在中央與地方的合作下，成功爭取到預算來進行兩校周邊通學步道的改善工程，希望能積極完善校園周邊的交通環境，給學生、家長乃至周邊居民更安全的行走空間。

市議員周嘉韋與李啟維表示，改善校園周遭行人環境及交通安全的工作刻不容緩，很高興透過中央與地方的合作，加上林俊憲委員積極爭取經費，才讓相關的改善工程一一落實。希望透過這些努力，能給當地居民及學生一個安全、便利且友善的校園周遭環境，讓行人更能安心舒適的在人行道上行走。