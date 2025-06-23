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雲林縣府官網導入AI軟體翻譯 張麗善日文竟變「張立山」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府官網今年六月導入AI智慧軟體翻譯，提供包括英文、日語、韓語、印尼語、越南語等11種語言版本，但有民眾發現部分內容翻譯謬誤，其中以人名、地名錯誤較多。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣府官網今年六月導入AI智慧軟體翻譯，提供包括英文、日語、韓語、印尼語、越南語等11種語言版本，但有民眾發現部分內容翻譯謬誤，其中以人名、地名錯誤較多。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣府官網今年六月導入AI智慧軟體翻譯，提供包括英文、日語、韓語、印尼語、越南語等11種語言版本，但有民眾發現部分內容翻譯謬誤，其中以人名、地名錯誤較多，縣府坦誠，AI軟體翻譯準確度約六成，但已足夠讓國外民眾了解縣內相關資訊，提供接軌國際機會。

雲林縣府官網今年六月更新，民眾可隨選中文、英文、日語、韓語、印尼語、越南語、泰語、馬來語、印度語、荷蘭語、西班牙語與德語瀏覽官網，有民眾發現翻譯內容有許多錯誤，記者實測日文版，發現許多地名翻譯謬誤，就連縣長張麗善都被翻譯成「張立山」。

雲林縣府計畫處長李明岳表示，雲林縣去年為全台唯一入選國際智慧城市組織 (ICF)「全球7大智慧城市」，縣府發現許多國際組織會透過縣府官網瀏覽資訊，但縣府官網國際化不足，僅有中、英文版本，且受限經費，每月英文版只能更新一至兩篇文章，一篇文章需要3千元翻譯費。

為與國際接軌，並讓縣內多國新住民更容易了解官方資訊，縣府透過免費AI軟體翻譯提供各種語言瀏覽官網，提升國際化程度，也補足過往英文版官網無法全面化的問題。

李明岳表示，透過AI軟體翻譯官網不用另外付費，目前準確度約六成，翻譯錯誤的地方多數為人名、地名，不影響基礎資訊傳遞，足夠讓民眾了解官方資訊，且官網上也有提示內容「此為機器直接翻譯，內容可能不完全準確」，他也詢問過國外的朋友，認為這樣不影響內容傳遞，目前AI軟體持續進展，相信未來翻譯準確度會逐漸優化。

雲林縣府官網今年六月導入AI智慧軟體翻譯，提供包括英文、日語、韓語、印尼語、越南語等11種語言版本，但有民眾發現部分內容翻譯謬誤，其中以人名、地名錯誤較多。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣府官網今年六月導入AI智慧軟體翻譯，提供包括英文、日語、韓語、印尼語、越南語等11種語言版本，但有民眾發現部分內容翻譯謬誤，其中以人名、地名錯誤較多。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣府官網今年六月導入AI智慧軟體翻譯，提供包括英文、日語、韓語、印尼語、越南語等11種語言版本，但有民眾發現部分內容翻譯謬誤，其中以人名、地名錯誤較多。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣府官網今年六月導入AI智慧軟體翻譯，提供包括英文、日語、韓語、印尼語、越南語等11種語言版本，但有民眾發現部分內容翻譯謬誤，其中以人名、地名錯誤較多。記者陳雅玲／翻攝

雲林 語言 英文 張麗善

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