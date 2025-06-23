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家庭突遭變故30年不離不棄 洪李秀燕等12人榮獲慈愛獎

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖鄉婦女洪李秀燕（右）30多年來不離不棄，撐起家庭並照顧工作受傷癱瘓的老公，榮獲今年雲林縣「慈愛獎」，接受雲林縣長張麗善表揚。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉婦女洪李秀燕（右）30多年來不離不棄，撐起家庭並照顧工作受傷癱瘓的老公，榮獲今年雲林縣「慈愛獎」，接受雲林縣長張麗善表揚。記者蔡維斌／攝影

口湖鄉69歲洪李秀燕，雖家庭遭逢變故，不離不棄，用愛守護癱痪丈夫30個年頭，還照顧重度身心障礙孩子20多年，盡管孩子情緒不穩出現生氣、撞牆等行為，她仍一路陪伴與支持，感人經歷讓她榮獲雲林縣府「慈愛獎」，也是今年慈愛獎「成為你的光」最佳的典範。

雲林縣政府昨天頒發今年度身心障礙家庭照顧者「慈愛獎」，12位家庭照顧者獲獎，並由來自口湖鄉的洪李秀燕代表接受雲林縣長張麗善表揚。

洪李秀燕與老公結婚49年，夫妻兩人原在台北販賣皮包過著小康生活，後來老公回到雲林故鄉從事土水工程，不料在23年前，丈夫工作意外從3層樓的工地墜落，脊椎重創、下半身癱瘓，生活無法自理，當年孩子年幼，最小的還在襁褓中，家庭突遭變故，生活完全變了調，令她悲痛萬分。

洪李秀燕認為與其怨天尤人，不如收拾心情面對挑戰，她一肩扛起照顧丈夫及扶養子女的重責，透早下田耕種，其餘時間皆忙於照顧丈夫和家庭，每天幫老公沐浴更衣、如廁餵食及用藥。

尤其丈夫長期臥病引發壓瘡等併發症，她不懂醫護，又無法負擔雇請專業看護，即靠自己學習，主動向醫護人員請教照護技巧，讓丈夫獲得完善的照顧，30年如一日，把整個家撐過來，她說，得獎是肯定，希望自己「不放棄」的精神，可鼓勵更多遭遇相同的人。

「換成別人早就離開了」洪李秀燕老公對太太30多年無私為家奉獻，默默守護家庭，度過最艱難的階段，直言是老天送給他最好的禮物。孩子也認為媽媽是他車最好的生命典範「除了感恩還是感恩」。

縣府社會處長林文志說，身障家庭照顧相當不易，每個家庭背後都有一段感人故事，縣府2016年起辦理照顧家庭表揚，迄今已有109戶獲表揚，希望藉此激勵大家重視身障家庭照顧議題；張麗善也表示，每個人都有可能成為別人的光，尤其面對身障朋友或身障家庭，家屬的挫折感與心理壓力可想而知，感謝照顧者堅忍不拔的精神點亮每個家庭。

雲林縣府表揚12名慈愛獎得主，感謝他們不離不棄照顧家人。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府表揚12名慈愛獎得主，感謝他們不離不棄照顧家人。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府表揚12名慈愛獎得主，感謝他們不離不棄照顧家人。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府表揚12名慈愛獎得主，感謝他們不離不棄照顧家人。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉婦女洪李秀燕30多年來不離不棄，撐起家庭並照顧工作受傷癱瘓的老公，榮獲今年雲林縣「慈愛獎」。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉婦女洪李秀燕30多年來不離不棄，撐起家庭並照顧工作受傷癱瘓的老公，榮獲今年雲林縣「慈愛獎」。記者蔡維斌／攝影

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