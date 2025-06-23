台南修剪行道樹常害死雛鳥 市民質疑為何無法提早修剪
本報讀者投訴，182線台南仁德、歸仁路段與歸仁凱旋路行道樹「都在鳥類繁殖期」尤其五六月修剪，每年都看到雛鳥落地死傷或者窩被當成廢棄物載走，為何不能效法先進國家避開鳥類繁殖期的做法、提早修剪可能影響安全的行道樹枝幹。
市府工務局公園管理科表示，會請執行單位留意，規畫公園、行道樹防颱等相關修剪左右時，能夠盡可能留意避開當地鳥類繁殖期。
工務局第三工務大隊則表示，每個月都會派員巡查182線仁德歸仁等地行道樹狀況，經常有民眾要求修剪避免影響安全，既然有民眾反映四到六月鳥類繁殖期修剪行道樹造成幼鳥死傷，會與廠商聯繫是否有機會提早執行。
歸仁區公所說，凱旋路行道樹生長良好，修剪可能影響輸配電線的行道樹有必要，不過確實之前就有民眾反映台電修剪行道樹問題，雖然廠商有可能承包很多條道路，沒有辦法在鳥類繁殖期前完成，會再發公文通知台電要監督廠商注意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言