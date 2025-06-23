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台南修剪行道樹常害死雛鳥 市民質疑為何無法提早修剪

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
本報讀者投訴，台南市每年颱風期前行道樹大規模修剪，經常造成雛鳥或孵化中的鳥蛋傷亡。圖／讀者提供
本報讀者投訴，台南市每年颱風期前行道樹大規模修剪，經常造成雛鳥或孵化中的鳥蛋傷亡。圖／讀者提供

本報讀者投訴，182線台南仁德、歸仁路段與歸仁凱旋路行道樹「都在鳥類繁殖期」尤其五六月修剪，每年都看到雛鳥落地死傷或者窩被當成廢棄物載走，為何不能效法先進國家避開鳥類繁殖期的做法、提早修剪可能影響安全的行道樹枝幹。

市府工務局公園管理科表示，會請執行單位留意，規畫公園、行道樹防颱等相關修剪左右時，能夠盡可能留意避開當地鳥類繁殖期。

工務局第三工務大隊則表示，每個月都會派員巡查182線仁德歸仁等地行道樹狀況，經常有民眾要求修剪避免影響安全，既然有民眾反映四到六月鳥類繁殖期修剪行道樹造成幼鳥死傷，會與廠商聯繫是否有機會提早執行。

歸仁區公所說，凱旋路行道樹生長良好，修剪可能影響輸配電線的行道樹有必要，不過確實之前就有民眾反映台電修剪行道樹問題，雖然廠商有可能承包很多條道路，沒有辦法在鳥類繁殖期前完成，會再發公文通知台電要監督廠商注意。

台南市行道樹在鳥類繁殖期修剪，雛鳥落地雙腳骨折。圖／讀者提供
台南市行道樹在鳥類繁殖期修剪，雛鳥落地雙腳骨折。圖／讀者提供

行道樹 樹枝 台電 台南

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