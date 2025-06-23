「市長陪你拍」黃偉哲慘摔四腳朝天 自嘲：太重了！

畢業季來臨，台南近期舉辦市長獎頒獎典禮，而畢業生最期待的就是「市長陪你拍」，不過，昨過程中發生小插曲，市長黃偉哲應學生要求，讓學生背著自己拍照時，因學生體型較清瘦，差點讓黃偉哲摔成四腳朝天，對此，黃偉哲今也自嘲「市長太重了、會減肥！」。

黃偉哲昨晚在Threads發文，內容提及「連續2天的市長陪你拍，雖然做了心理準備，但面對大家出招考驗還是汗流浹背，更汗流浹背的應該是我的隨扈」，影片中驚見黃偉哲摔倒在地，隨扈也趕緊上前攙扶。

對此，黃偉哲今在議會回應，學生獲得市長獎得獎不易，對於學生的要求盡量滿足，但學生可能不知道市長這麼重，背起市長後才發現背不太動、有些往後仰倒，差點摔到市長，不過相信對學生來說也會是難忘的記憶，而自己也會減肥，讓明年的學生可以輕鬆一些。