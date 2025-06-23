後庄埤親水公園 雲林斗六打卡新地標

雲林斗六市區的「後庄埤」是清代灌溉排水埤塘，荒廢後疏於管理，雜草叢生成了髒亂死角，縣府先前向中央爭取經費改造，去年轉型為生態藝術的親水公園，縣長張麗善前晚再啟用光環境裝置，全區頓時通亮，居民驚艷說「斗六多了1處後花園」。

後庄埤親水公園占地1.2公頃，水利處長許宏博說，設天空之島光環境裝置藝術，還有象徵雲林的雲朵造型燈座，而公園中央，則設高約兩層樓的「雲光漫波、點亮未來」裝置，以金屬圓管搭配光影投射，形塑雲光交錯的視覺享受。

許宏博說，除點亮夜間，步道、階梯、小橋池水景觀，水光倒影宛如漂浮空中的夢幻島，白天、夜晚不同的景致，成市區打卡新地標。

後庄埤上游是芭蕉溪，清道光年間為取得水源，當地佃農一起將芭蕉溪截彎取直，引水設埤，隨時空轉變，偌大埤塘荒置乏於管理雜草叢生，反成市區髒亂死角，縣府先前向水利署爭取約5千萬元打造親水公園，為進一步改善夜間環境，縣府再投入980萬元進行園區光環境工程，與鄰近膨鼠公園及市政中心形成觀光軸帶。

由於園區生態豐富，領角鴞、黑翅鳶現蹤，許宏博說，光環境設有自控系統，確保夜間不干擾動物棲息，打造友善生態光環境。斗六市長林聖爵說，後庄埤華麗轉身，豐富了市區觀光廊帶，藉以讓大家知道後庄埤沿革，「飲水思源」；當地龍潭里長關紋舜說，歡迎夏夜來享受徐風、燈景。

張麗善指出，將續推後庄埤周邊2期計畫，擴大範圍並建置廁所等公設，增加市區觀光量能。