雲林斗六市多一處夢幻親水公園 開燈啟用日夜暢遊一整夏

位於斗六市區的「後庄埤」是清代灌溉排水埤塘，雜草叢生髒亂死角，經縣府向水利署爭取改造轉型為生態藝術的親水公園，華麗轉身成為市民後花園，與鄰近膨鼠公園及市政中心形成觀光軸帶，昨晚啟動「雲光漫波、點亮未來」光環境，未來可全天提供夏夜休閒去處，精彩一整夏。

斗六市「後庄埤親水公園」占地1.2公頃，去年完成整建，縣府再投入980萬元進行園區光環境工程，昨晚由雲林縣長張麗善帶領啟燈，全區步道綠園頓時通亮，宛若夢幻園境，全場驚艷，驚呼「斗六多了一處後花園」。

後庄埤上游是芭蕉溪，清道光年間為取得水源，當地佃農一起將芭蕉溪截彎取直，引水設埤，隨時空轉變，偌大埤塘荒置乏於管理雜草叢生，反成市區髒亂死角，縣府向水利署爭取約5000萬元打造親水公園。

公園設有天空之島光環境裝置藝術，還有象徵雲林的雲朵造型燈座；步道、階梯、小橋池水景觀，綠蔭草皮，水光倒影宛如漂浮空中的夢幻島，白天、夜晚不同的景緻，成了市區打卡新地標。

水利處長許宏博說，為進一步改善夜間環境，縣府自籌980萬元打造光環境，除點亮步道，公園中央設置高約兩層樓的「雲光漫波、點亮未來」裝置藝術，金屬圓管搭配光影投射，形塑雲光交錯的視覺享受，讓園區美翻了。

園區生態豐富，領角鴞、黑翅鳶現蹤，許宏博說，光環境設有自控系統，確保夜間不干擾動物棲息，打造友善生態光環境。斗六市長林聖爵說，「後庄埤」華麗轉身，豐富了市區觀光廊帶，藉以讓大家知道後庄埤沿革「飲水思源」；當地龍潭里長關紋舜歡迎夏夜來享受徐風燈景。