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領航產業升級、關懷社會 林文村獲頒中正大學名譽博士

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
順億關係企業總裁也是義雲會、嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會創辦人林文村，獲中正大學頒給管理學名譽博士學位。圖／林文村提供
順億關係企業總裁也是義雲會、嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會創辦人林文村，獲中正大學頒給管理學名譽博士學位。圖／林文村提供

順億關係企業總裁，也是義雲會、嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會創辦人林文村，國立中正大學肯定其在企業經營、社會關懷及跨域合作等多方面的卓越表現與深遠影響，明天將頒給管理學名譽博士學位。林文村表示，獲頒名譽博士，既是榮耀，更是責任，期盼未來能持續透過產學合作與社會參與，貢獻更多正向力量，回饋社會。

根據中正大學「名譽博士學位授予辦法」，為表彰在學術或專業上特殊成就、對文化、社會服務或世界和平、以及對學校有特別重大貢獻者，得為中正大學名譽博士學位候選人。中正大學將於明天舉行名譽博士學位頒授典禮。

校方表示，順億企業在林文村帶領下，在瞬息萬變的產業環境中持續創造競爭優勢。2020年他發起籌組「義雲會」，凝聚超過60家地方指標性企業，包括上市、上櫃及優質企業主，組成聯誼會，義雲會不僅促進產業合作與創新鏈結，投入醫療捐助與公益行動，展現企業家的使命感與關懷弱勢的情操。

林文村於2021年促成嘉義民雄工業區聯誼會與頭橋工業區聯誼會順利轉型，共同成立「嘉義縣民雄頭橋工業區廠商聯合協進會」，不僅凝聚了產業能量，也為地方產業注入嶄新動能，進一步促進廠商間的資源整合與共同成長。

林文村並擔任嘉義地檢署犯罪被害人保護協會嘉義分會主任委員，致力於被害人關懷、輔導與支持工作。1992年獲選嘉義市孝行楷模。

中正大學校長蔡少正表示，林文村不僅是卓越的企業領袖，更是具備深厚人文情懷與社會責任感的典範。籌組義雲會，把雲嘉地區的產業界團結起來，帶動地方產業升級與創新轉型。以實際行動關懷醫療、扶助弱勢、支持教育。響應公益捐款，投入在地醫療建設；同時積極促進產學合作，關心青年世代的扎根與成長，展現出企業家深具的公共參與精神與人本關懷，成為社會學習的標竿。

70歲的林文村，嘉義高中、台灣大學森林系畢業。順億關係企業總裁、順億產業公司董事長（飼料）、漢隆工業董事長（旅行箱包）、凱祥興業董事長（千斤頂）、金順億開發董事長（不動產物業）。公司工廠橫跨台灣、中國大陸、泰國、越南及美國世界各地。

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