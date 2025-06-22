暑假營隊到台南3館走透透 攀樹、觀星、挖化石引轟動

大小朋友最期待的暑假即將來臨，台南山上花園水道博物館今年結合南瀛天文館、左鎮化石園區等山區景點，開辦暑假營隊，規畫一系列天文探索、挖化石、攀樹等套裝活動，有別一般暑期營隊，開放團體報名後吸引許多親子手刀預約，反應熱烈。

南市文化局長黃雅玲指出，此次暑期營隊為市博館山區夥伴首度進行實質活動串連，透過各館特色規畫，像是水道擁有豐富的戶外環境及建築美景特色，化石園區則有化石清理整修，天文館的星象劇場及團康，一直以來都是親子最愛，搭配各館導覽解說，讓活動多元豐富。

南市博館長何秋蓮表示，今年首度利用各館特色所規畫暑期營隊活動，價格可說是相當佛心，最低只要500元，最高也只要850元，就能享有2個不同場館的導覽解說以外，還可以自行依照需求搭配課程，值得一玩再玩，也能更加認識在地文化。