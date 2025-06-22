整個城市都是圖館 巷弄走讀木都嘉義
嘉義市政府文化局以整個城市都是圖書館理念，推出巷弄閱讀嘉穿梭巷弄，讓書香滲透嘉市街區及在地特色店家。市文化局表示，今年主題桃城木都，對嘉義木業歷史的對話，也是與在地文化連結的閱讀行動。
文化局長謝育哲表示，合作店家不需給付任何書籍購買費用，即可提供書籍給消費者閱讀。未來邀請更多在地店家共創特色閱讀空間，讓閱讀融入日常生活，在消費與品味之間遇見好書、認識土地。適逢嘉義建城321年，這場閱讀盛會不僅回望歷史，更深情訴說城市故事，讓圖書館結盟巷弄街角店家成為推廣閱讀的共好合作夥伴，進而成為閱讀城市。
自6月14日展開一系列講座活動，郭盈良帶領民眾走讀桃城，探索嘉義古蹟與人文風貌；6月28日賴宜承分享森林與木構建物的永續關係；7月12日黃文凱教授拍攝嘉義人文之美；7月27日鄭宗倫透過手作感受地方文化；8月16日林珊儀分享教育志工經驗。講座活動訊息可至嘉義市圖書館粉絲專頁查詢報名。
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