整個城市都是圖館 巷弄走讀木都嘉義

嘉義市政府文化局以整個城市都是圖書館理念，推出巷弄閱讀嘉穿梭巷弄，讓書香滲透嘉市街區及在地特色店家。市文化局表示，今年主題桃城木都，對嘉義木業歷史的對話，也是與在地文化連結的閱讀行動。

文化局長謝育哲表示，合作店家不需給付任何書籍購買費用，即可提供書籍給消費者閱讀。未來邀請更多在地店家共創特色閱讀空間，讓閱讀融入日常生活，在消費與品味之間遇見好書、認識土地。適逢嘉義建城321年，這場閱讀盛會不僅回望歷史，更深情訴說城市故事，讓圖書館結盟巷弄街角店家成為推廣閱讀的共好合作夥伴，進而成為閱讀城市。