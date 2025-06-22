聽新聞
0:00 / 0:00
雲林親子樂採芋 嘉義瘋天文奇觀
雲林縣林內鄉是國內芋頭主要產地之一，早年曾被當成大甲芋頭販售，近年農會積極為林內芋正名，昨舉辦農村小旅行活動，帶領親子走進田間採芋頭、炕窯、製作醬筍，來自北部的遊客第一次看到種在土裡的芋頭，跟農民索取了幼苗，要把產地的新鮮帶回家。
產銷班班長張惠勝表示，林內芋頭種植面積約百公頃，產季自6月起至10月，夏季芋頭產量較少，目前產地價格每台斤20多元，市售價格每台斤約60元，一直到10月各地芋頭盛產，價格會較平穩。
張惠勝帶領遊客體驗挖芋頭，介紹芋頭生長環境，認識芋頭口感綿密、香氣濃郁的特性；青農吳孟儒透過鹽漬殺青手法，教古早味醬筍製作，讓大小朋友認識傳統食材背後的智慧與工序。
農會青農指導員石沛縈表示，食農教育結合在地農產與文化記憶，讓民眾從親身體驗中了解芋頭與竹筍的品質與風味，也啟發對農村生活與飲食文化的關注。
台灣仲夏節昨在嘉義北回歸線太空教育館登場，縣長翁章梁與上百民眾參與「立竿見影」觀測，體驗夏至正午太陽直射的天文奇觀。
物理系教授孫維新講解「立竿見影」原理，也讓新竹、花蓮、高雄、金門4地高中學生線上參加，還設置50個科學主題攤位，其中15個結合原住民文化與自然科學，展現傳統智慧與現代知識的融合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言