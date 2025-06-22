台南人行道大修 中華東路月底動工、中華路獲1.6億元整建

台南市人行空間屢遭批評「不友善」，市府向中央爭取經費改善東區中華東路及永康區中華路兩大幹道人行道，其中中華東路工程歷經8次招標，終於將在月底動工；中華路也獲交通部核定1.6億元改善，議員提醒施工要考量未來捷運工程，降低對商家影響。

中華東路是貫穿台南東區的主要幹道，也是未來捷運藍線行經路線，全長約2.7公里，沿線涵蓋文化中心至南紡購物中心，車流與人流多，但人行道長年狀況不佳，行人須閃避電箱、違停車輛，甚至與車爭道。市府爭取國土署「人行道安全改善計畫」補助1億2千萬元後，因施工複雜度高、管線密集，再追加預算至1.5億元，第8次招標才順利決標。

工務局指中華東路改善工程30日開工後，將先遷移管線，8月20日進場施作，預計2026年6月完工，之前與捷運處協調將電信箱等管線先遷至路肩，待捷運藍線施工完成後，再統一遷至中央分隔島。市議員李宗霖表示，中華東路整建工程將從中華陸橋起分段施工，除全面整建路面，也將改善人行道設計，「我將全程監督施工品質及安全」。

市府為減少施工對商圈的影響，已辦2場施工說明會，工務局針對商家關心的臨停空間減少問題，承諾採取分段施工，盡量縮短施工時程與影響範圍，強調改善後的街道空間，提升安全與環境品質，有助商圈發展。

市議員黃肇輝對永康區中華路人行道改善工程及捷運設置後沿線路邊停車空間的規畫，要求市府制訂相關規範，以用路與行人安全為優先。工務局長陳世仁表示，中華路人行道更新工程從中正南路至小東路共3.5公里，由永康區公所執行，完工後盼活絡商圈經濟，並提升社區居住品質。