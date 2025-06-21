熱氣球光雕首度進市區 台南熱氣球派對首日吸引6萬人潮
2025台南熱氣球派對今、明兩天在永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，台南市政府觀光旅遊局首度將熱氣球活動搬進市區，主打繫留體驗、光雕秀與無人機展演，搭配超過70家在地業者推出觀光優惠，首日吸引逾6萬人次參與，現場熱鬧非凡。
市長黃偉哲今日下午現身發送糖果給小朋友，晚間並出席光雕秀及無人機演出。他表示，此次活動是市府首次於市區舉辦熱氣球派對，活動結合觀光、科技與娛樂，適逢夏至，邀請全國民眾一同來台南度假、賞球、吃芒果。
觀旅局指出，本次派對今明兩天早晨5點30分至7點30分及下午16點30分18點30分各有1場次的熱氣球繫留活動，每場次有3顆繫留球，歡迎民眾前來排隊搭乘或觀賞，也有街頭藝人、氣墊遊樂設施、特色市集與闖關活動等，營造出城市嘉年華氛圍。光雕秀與無人機展演為本次活動亮點，首次結合台日團隊跨國合作。
本次無人機展演由台灣希望股份有限公司與日本Drone Show Japan攜手合作，搭配知名IP《超人力霸王》主題，展現奧特曼與帝卡等角色經典動作，並融合台南元素如生命之樹、白河蓮花、漁光島與觀光吉祥物「魚頭君」泡泥漿溫泉等圖像，帶來聲光震撼效果。
觀旅局長林國華表示，今年特別推出住宿優惠措施，民眾憑4至6月於台南住宿2晚以上發票或收據，即可優先購買熱氣球搭乘券。現場每日亦限量發放闖關卡600份，完成任務可兌換市集折價券與扭蛋好禮，提升民眾參與感。
觀旅局表示，活動現場超過50攤市集與餐車進駐，並串聯超過70家在地旅宿、餐飲與觀光工廠業者，推出消費優惠，盼帶動整體觀光產值。更多活動詳情可上「台南旅遊網」查詢。
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