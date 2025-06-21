快訊

台灣還在賣！陸製行動電源災情擴大 知名品牌急召回逾70萬顆

出門買東西遇死劫！北市吊車輾斃19歲女 7旬駕駛：上班時已不舒服

熱氣球光雕首度進市區 台南熱氣球派對首日吸引6萬人潮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南熱氣球派對今明兩天在於永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，首次在市區舉辦吸引近6萬人參舉。圖／台南市政府提供
台南熱氣球派對今明兩天在於永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，首次在市區舉辦吸引近6萬人參舉。圖／台南市政府提供

2025台南熱氣球派對今、明兩天在永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，台南市政府觀光旅遊局首度將熱氣球活動搬進市區，主打繫留體驗、光雕秀與無人機展演，搭配超過70家在地業者推出觀光優惠，首日吸引逾6萬人次參與，現場熱鬧非凡。

市長黃偉哲今日下午現身發送糖果給小朋友，晚間並出席光雕秀及無人機演出。他表示，此次活動是市府首次於市區舉辦熱氣球派對，活動結合觀光、科技與娛樂，適逢夏至，邀請全國民眾一同來台南度假、賞球、吃芒果。

觀旅局指出，本次派對今明兩天早晨5點30分至7點30分及下午16點30分18點30分各有1場次的熱氣球繫留活動，每場次有3顆繫留球，歡迎民眾前來排隊搭乘或觀賞，也有街頭藝人、氣墊遊樂設施、特色市集與闖關活動等，營造出城市嘉年華氛圍。光雕秀與無人機展演為本次活動亮點，首次結合台日團隊跨國合作。

本次無人機展演由台灣希望股份有限公司與日本Drone Show Japan攜手合作，搭配知名IP《超人力霸王》主題，展現奧特曼與帝卡等角色經典動作，並融合台南元素如生命之樹、白河蓮花、漁光島與觀光吉祥物「魚頭君」泡泥漿溫泉等圖像，帶來聲光震撼效果。

觀旅局長林國華表示，今年特別推出住宿優惠措施，民眾憑4至6月於台南住宿2晚以上發票或收據，即可優先購買熱氣球搭乘券。現場每日亦限量發放闖關卡600份，完成任務可兌換市集折價券與扭蛋好禮，提升民眾參與感。

觀旅局表示，活動現場超過50攤市集與餐車進駐，並串聯超過70家在地旅宿、餐飲與觀光工廠業者，推出消費優惠，盼帶動整體觀光產值。更多活動詳情可上「台南旅遊網」查詢。

台南熱氣球派對今明兩天在於永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，首次在市區舉辦吸引近6萬人參舉。圖／台南市政府提供
台南熱氣球派對今明兩天在於永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，首次在市區舉辦吸引近6萬人參舉。圖／台南市政府提供
台南熱氣球派對今明兩天在於永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，首次在市區舉辦吸引近6萬人參舉。圖／台南市政府提供
台南熱氣球派對今明兩天在於永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，首次在市區舉辦吸引近6萬人參舉。圖／台南市政府提供
台南熱氣球派對今明兩天在於永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，首次在市區舉辦吸引近6萬人參舉。圖／台南市政府提供
台南熱氣球派對今明兩天在於永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，首次在市區舉辦吸引近6萬人參舉。圖／台南市政府提供
台南熱氣球派對今明兩天在於永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，首次在市區舉辦吸引近6萬人參舉。圖／台南市政府提供
台南熱氣球派對今明兩天在於永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，首次在市區舉辦吸引近6萬人參舉。圖／台南市政府提供

熱氣球 派對 台南

延伸閱讀

反制俄大舉空襲 烏克蘭正加快研發攔截型無人機

台東哆啦A夢熱氣球7月登場 縣府3層樓充氣偶先震撼亮相

一天撞3架代價百萬！電子五哥做無人機為何不被看好？

2025台南熱氣球派對21日登場 20日下午5時起實施交管

相關新聞

熱氣球光雕首度進市區 台南熱氣球派對首日吸引6萬人潮

2025台南熱氣球派對今、明兩天在永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，台南市政府觀光旅遊局首度將熱氣球活動搬進市區，主...

拚台南市長初選 林俊憲挺農業團結大會千人展氣勢

爭取民進黨下屆台南市長初選提名，立委林俊憲今天舉行「挺農業團結大會」千人造勢，林俊憲強調，未來如有機會入主市府，他將透過...

難忘芒果香！安倍昭惠訪台南 市府以9種芒果款待她驚喜不已

睽違兩年，日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠，再度率團訪問台南，今天上午出席台南國際芒果節開幕式，親手種下芒果樹作為紀念，並...

雲林林內採芋頭活動報名秒殺 新北遊客：首度看到種在田裡的芋頭

雲林縣林內鄉是國內芋頭主要產地之一，早年曾被當成大甲芋頭販售，近年農會積極為林內芋正名，主打林內芋品牌，今舉辦農村小旅行...

台灣仲夏節登場 百人齊聚北回歸線體驗立竿不見影奇景

2025台灣仲夏節今在嘉義北回歸線太空教育館登場，嘉義縣政府攜手觀光署舉辦「太陽之都－原力嗨夜北回歸線 Hie！」系列活...

台南人行道大整修 中華東路6月底動工、中華路獲1.6億

台南市人行空間屢遭批評「不友善」，市府向中央爭取補助，將針對東區中華東路及永康區中華路兩大幹道施行人行道改善計畫，包括擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。