拚台南市長初選 林俊憲挺農業團結大會千人展氣勢

爭取民進黨下屆台南市長初選提名，立委林俊憲今天舉行「挺農業團結大會」千人造勢，林俊憲強調，未來如有機會入主市府，他將透過智慧科技導入提升生產力、擴大國際市場行銷、完善農村社區照護等具體行動策略，打造一個農業首都新榮景的大台南。

包括重要農業產銷單位負責人、各行政區農民代表、支持者以及議長邱莉莉率黨籍市議員、無黨籍議員等齊聚力挺。

後援會總召集人黃榮裕、副總召集人林揚瑲，上台表達全力支持林俊憲接棒台南市長，另有農民代表分別致贈深具象徵意義的台南農特產品荔枝、芒果、咖啡、蓮子，寓意「全力支持、政績成果、謙卑打拚、串連產業」等，為林俊憲的市長初選加油。

林俊憲除了授旗、授證予20餘個單位代表外，也特別發表他台南農業新三箭的政策願景，誓言要打造「最賺錢的農業」、「最永續的環境」與「最幸福的農村」，未來他會以具體的承諾與行動，落實在市長任內的每一步，與農民一起拚出大台南的農業新榮景。

林俊憲強調，台南農林漁牧特產的實力有目共睹，未來他將進一步深化農業產銷冷鏈體系，結合智慧科技導入提升生產效率，並擴大國際市場行銷，鎖定新南向、日本、韓國、中東等潛力市場，打造台南優質農產品國際品牌。另外，他也將「扶持青農、照顧老農、解決缺工」列為農業政策核心，絕對要讓台南農民成為最快樂的農民！

「台南的農業，是我們子孫的命脈，更是台灣的驕傲！」林俊憲說，農業不只是生產，更是生活與關懷的場所，鼓勵社區發展協會、農會設置「農村綠色照顧站」，並結合農村資源與志工力量打造高齡友善農村，這是他始終力挺台南農業的最重要使命。