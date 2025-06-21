難忘芒果香！安倍昭惠訪台南 市府以9種芒果款待她驚喜不已

睽違兩年，日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠，再度率團訪問台南，今天上午出席台南國際芒果節開幕式，親手種下芒果樹作為紀念，並參觀台南市美術館一館，對館內展覽與建築設計留下深刻印象，市長黃偉哲中午設宴款待，準備多達9種不同品種的芒果饗宴，讓對台南芒果念念不忘的安倍夫人驚喜不已，頻頻拍照記錄。

安倍夫人一行上午參訪台南市美術館一館，對於美術館深具歷史意義的建築本身與周邊環境留下深刻印象，更特別觀賞設計南美館一館的建築師「梅澤捨次郎—檔案中的生命軌跡」展覽與其他常設展，充分感受台南希望所傳遞的藝術文化底蘊。

安倍夫人兩年前造訪台南，品嘗芒果美味念念不忘，市府中午設宴以芒果為主題，準備蜜雪、海頓、愛文、水蜜桃、黑香、金煌、金蜜、夏雪與土芒果等9個品種，象徵台日友誼長長久久，另搭配鳳梨、火龍果、酪梨、百香果等南部在地水果與特色料理，讓夫人邊品嘗邊盛讚美味，並以手機記錄每一道料理。