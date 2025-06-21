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難忘芒果香！安倍昭惠訪台南 市府以9種芒果款待她驚喜不已

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠率團造訪台南，市長黃偉哲準備高達9種不同品種的芒果饗宴招待，讓安倍夫人大感驚喜。圖／台南市政府提供
日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠率團造訪台南，市長黃偉哲準備高達9種不同品種的芒果饗宴招待，讓安倍夫人大感驚喜。圖／台南市政府提供

睽違兩年，日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠，再度率團訪問台南，今天上午出席台南國際芒果節開幕式，親手種下芒果樹作為紀念，並參觀台南市美術館一館，對館內展覽與建築設計留下深刻印象，市長黃偉哲中午設宴款待，準備多達9種不同品種的芒果饗宴，讓對台南芒果念念不忘的安倍夫人驚喜不已，頻頻拍照記錄。

安倍夫人一行上午參訪台南市美術館一館，對於美術館深具歷史意義的建築本身與周邊環境留下深刻印象，更特別觀賞設計南美館一館的建築師「梅澤捨次郎—檔案中的生命軌跡」展覽與其他常設展，充分感受台南希望所傳遞的藝術文化底蘊。

安倍夫人兩年前造訪台南，品嘗芒果美味念念不忘，市府中午設宴以芒果為主題，準備蜜雪、海頓、愛文、水蜜桃、黑香、金煌、金蜜、夏雪與土芒果等9個品種，象徵台日友誼長長久久，另搭配鳳梨、火龍果、酪梨、百香果等南部在地水果與特色料理，讓夫人邊品嘗邊盛讚美味，並以手機記錄每一道料理。

市長黃偉哲也致贈安倍夫人專屬訂製行李箱，搭配蘭花盤、八田米、果乾等禮品，表達對夫人長年支持台灣與台南的感謝。席間並安排成大曼陀林樂團現場演出，樂團選奏安倍晉三生前曾彈奏的《花は咲く》（花正在開），樂音悠揚，氣氛溫馨感人，讓安倍夫人當場感動不已。

日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠率團造訪台南，市長黃偉哲準備高達9種不同品種的芒果饗宴招待，讓安倍夫人大感驚喜。圖／台南市政府提供
日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠率團造訪台南，市長黃偉哲準備高達9種不同品種的芒果饗宴招待，讓安倍夫人大感驚喜。圖／台南市政府提供
成大曼陀林樂團演奏日本前首相安倍晉三曾以鋼琴彈奏過的「花は咲く(花正在開)」，讓安倍晉三夫人安倍昭惠相當感動。圖／台南市政府提供
成大曼陀林樂團演奏日本前首相安倍晉三曾以鋼琴彈奏過的「花は咲く(花正在開)」，讓安倍晉三夫人安倍昭惠相當感動。圖／台南市政府提供
暌違兩年，日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠再度率團造訪台南，市長黃偉哲特贈送訂製的專屬行李箱，感謝其大力支持台灣、台南。圖／台南市政府提供
暌違兩年，日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠再度率團造訪台南，市長黃偉哲特贈送訂製的專屬行李箱，感謝其大力支持台灣、台南。圖／台南市政府提供
日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠率團造訪台南，市長黃偉哲準備高達9種不同品種的芒果饗宴招待，讓安倍夫人大感驚喜。圖／台南市政府提供
日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠率團造訪台南，市長黃偉哲準備高達9種不同品種的芒果饗宴招待，讓安倍夫人大感驚喜。圖／台南市政府提供

芒果 建築師 台南

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