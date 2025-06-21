今年邁入第10年 2025夏至藝術節台南正式啟動

照片取自臺南市政府

2025夏至藝術節20日宣告正式啟動，涵蓋親子、音樂、戲劇、舞蹈與傳統戲曲的夏季嘉年華會，台南市政府文化局特別邀請人氣圖文創作者A RAY將筆下肥宅角色拆解成趣味小圖，以「夏至貼紙簿」概念呈現夏至藝術節的熱鬧節慶氛圍。7月5日起在新營文化中心、新營車站及劉啟祥美術紀念館將陸續推出主題活動：「移動劇場」「藝劇場」「藝間店」「藝工隊」「藝市集」共20場精采節目。

文化局表示，臺南市自2016年號召嘉義市、嘉義縣、雲林縣共同發起夏至藝術節，今年邁入第10年，已是南臺灣具代表性的跨縣市藝術節品牌。2025夏至藝術節，台南市跨域亮點節目，從新營到斗六台鐵專開列車規劃4場【移動劇場】。7月12日至13日由「斜槓青年創作體」推出去年一票難求的2.0版《列車毛古拉斯，要開了》以肢體戲劇搭配小丑表演，為兒童及青少年打造親子版移動劇場；7月19日至20日由台南傑出團隊之星「雞屎藤舞蹈劇場」打造《天光前—林氏好的離別詩》列車沉浸展演，要讓觀眾在車廂內自由走動，以沉浸式移動展演再現日治時期的台南人與台南事。

文化局指出，夏至藝術節另一焦點活動《兒童戲劇桌遊沉浸營》，由果陀劇場學務長江國生帶領9-12歲學童結合桌遊與戲劇表演，劇團公告資訊不到一周已報名額滿。而為提升青少年藝文參與人口，文化局今年加碼策劃【藝工隊】主題營隊《演員練習生X青少年戲劇營》專為13至22歲青少年打造沉浸式戲劇體驗，由明星總導師亮哲、課程顧問黃毓棠集結劇場專業師資李劭婕、邱逸峰、郭耀仁、黃浩詠及人氣演員宋偉恩、林牧昕(木星)擔任客座講師；為提供民眾觀賞多元展演機會，7月5日至8月30日於新營文化中心演藝廳、戶外廣場，共邀請「弦外之音團、亮棠文創、童歡藝術、面白大丈夫、南島大溪地藝術工作室及風神寶寶兒童劇團」帶來9場【藝劇場】演出。

文化局補充，除了展演活動，今年台南市與嘉義市跨域合作【藝間店】8月17日在柳營「劉啟祥美術紀念館-日麗時光」由嘉市管樂團帶來精采演出、8月23日台南傑出團隊「韋瓦笛室內樂團」將在昭和十八J18-嘉義市史蹟資料館呈現《不安分的長笛手》，兩場跨域展演交流均依店家低消入場。最後，8月29日至30日規畫【藝市集】搭配風神寶寶兒童劇團戶外廣場演出，在新營文化中心旁綠川廊道舉辦夏夜文創市集，邀請民眾在夏日午後，帶著全家大小一起來新營感受熱鬧的夏至嘉年華氛圍。

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