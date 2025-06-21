快訊

伊朗準備擁核？普亭搖頭吐內幕 「已經跟以色列講很多次」

大罷免危機 盧秀燕成國民黨新共主？ 趙少康這樣說

鄭銘謙南下雲林關懷被害人家屬 彰顯司法柔性關懷

中央社／ 雲林縣21日電

法務部長鄭銘謙昨天南下雲林縣探視1名因車禍致重傷癱瘓的被害人，實地了解個案生活狀況，並致贈慰問金與照護物資，以實際行動協助照顧者減輕負擔，彰顯司法柔性關懷。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，犯罪被害人保護協會雲林分會為強化對犯罪被害人關懷與支持，昨天邀請鄭銘謙至雲林關懷被害人及其家屬，個案為年約35歲吳姓男子，於109年發生車禍導致全身癱瘓，需他人照護。

雲檢表示，吳男妻子擔起家中經濟，且需照顧家中3名子女，不過，大女兒罹患第一型糖尿病，小兒子則因早產導致發展遲緩，持續接受早療服務，生活壓力沉重。

雲檢指出，吳男妻子即使身處困境，仍積極進修芳療課程，但身體卻出現警訊，確診甲狀腺癌，最後她未被病魔擊倒，反而以樂觀態度面對人生，在雲林家扶中心協助下，順利考取美國認證的芳療師證照，成為家庭堅強支柱。

鄭銘謙昨天至吳男家中，並致贈關懷慰問金與照護物資，包含看護墊、紙尿片、營養品等照護用品，同時了解其醫療照護、家庭經濟與子女教育等情形，讓家屬感受到政府與社會的支持。

鄭銘謙強調，司法機關不僅肩負法律正義的伸張，更須積極提供實質協助，讓被害人及其家庭獲得基本生活的保障與關懷。

雲林 鄭銘謙 被害人

延伸閱讀

影／陳佩琪北所前靜坐 黃國昌痛批鄭銘謙丟人現眼

高市府攜手法務部推司法保護醫療卡 犯罪被害人及家屬就醫免掛號費

雲林農園景點廣設馨生人據點 法務部長鄭銘謙廣推柔性司法

黃國昌質詢播「偵訊示範帶」是否觸法？ 法務部長鄭銘謙避答

相關新聞

台南國際芒果節今開幕 日本故首相遺孀安倍昭惠種一棵芒果樹

台南芒果進入產季，台南市政府今天在走馬瀨農場舉辦「台南國際芒果節」，邀請已故日本首相安倍晉三太太安倍昭惠參與，在馬瀨農場...

難忘芒果香！安倍昭惠訪台南 市府以9種芒果款待她驚喜不已

睽違兩年，日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠，再度率團訪問台南，今天上午出席台南國際芒果節開幕式，親手種下芒果樹作為紀念，並...

雲林林內採芋頭活動報名秒殺 新北遊客：首度看到種在田裡的芋頭

雲林縣林內鄉是國內芋頭主要產地之一，早年曾被當成大甲芋頭販售，近年農會積極為林內芋正名，主打林內芋品牌，今舉辦農村小旅行...

台灣仲夏節登場 百人齊聚北回歸線體驗立竿不見影奇景

2025台灣仲夏節今在嘉義北回歸線太空教育館登場，嘉義縣政府攜手觀光署舉辦「太陽之都－原力嗨夜北回歸線 Hie！」系列活...

台南人行道大整修 中華東路6月底動工、中華路獲1.6億

台南市人行空間屢遭批評「不友善」，市府向中央爭取補助，將針對東區中華東路及永康區中華路兩大幹道施行人行道改善計畫，包括擴...

黑色垃圾袋暗藏尖銳物品 嘉義市環保局清潔隊員遭割傷

嘉義市環保局一名資源回收車隨車人員近日在收運過程中，遭黑色塑膠袋內未妥善包裝的尖銳物品割傷大腿內側，環保局提醒應妥善分類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。