臺南河樂廣場「愛情許願池」6/30最後倒數
照片取自臺南市政府
台南市河樂廣場自5月17日啟動「520愛情許願池」活動以來，吸引眾多情侶與遊客前往體驗浪漫場景，活動已進入最後倒數，將於6月30日正式結束，臺南市長黃偉哲邀請民眾把握機會前來參與。
觀光旅遊局長林國華表示，為延續民眾的祝福與紀念，觀光旅遊局近日陸續將許願民眾所寫的愛心球集中串接，懸掛於園區樹上，形成一串串紅色心願景象，讓參與者能在現場重新尋找當初許下的心願，增添一份溫馨感動。觀光旅遊局鼓勵尚未許願的朋友也能前來體驗扭蛋活動，獲得愛心球並寫下自己的願望，投入「愛情許願池」中，象徵將祝福寄託在這片幸福場域。
觀旅局補充，此次活動也與多家在地業者攜手合作，每顆扭蛋除了有一顆愛心許願球外，還有機會獲得台南特色伴手禮、旅宿業者等觀光產業店家提供的精美優惠券，其中大員皇冠、台南大飯店、艸祭等台南多家優質旅宿業者還提供免費住宿券，超過5,000項獎品總價值突破百萬元，讓參與民眾有機會帶回實質豐富的禮遇與甜蜜回憶。
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