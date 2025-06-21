慈濟造福地震受災戶 「大愛福利園區」動土

照片慈濟基金會提供

臺南市政府攜手慈濟慈善事業基金會為協助受0121楠西地震災害之民眾，簽訂「安居計畫」齊心打造「大愛福利園區」，於6月21日舉辦動土祈福典禮，工程預計於115年底竣工。

黃偉哲表示，此次代表台南186萬市民感謝慈濟此次的善心義舉，提供災民重建家園時能有安身之所，市府爭取與慈濟慈善事業基金會共同興辦大愛福利園區，由慈濟捐建建築物主體，市府施作景觀綠美化等環境設施。日後結束安置任務，將轉作服務社會福利對象之用。

黃偉哲強調，其中非常感謝證嚴法師對園區各項進度包括內裝的殷殷垂詢，讓工程進度進展得十分順利快速，也深深感謝慈濟的師兄姊震災發生後，第一時間馬上組織並動員全國各地的師兄姊，一起來到災區撫慰災民，並協助修繕一些損害較為輕微的住家，從中也能深刻感受到慈濟將對台南愛化為行動。

慈濟顏博文執行長表示，很感謝市府、建築師及各單位共同努力，以災民需求為主，經多方討論，用嚴謹且效率的行政作業讓大愛福利宅能盡速動土，祝福受災鄉親可以有個安心的家入住，早日重建家園。

慈濟基金會指出，大愛福利宅為RC構造的三層樓建築，總坪數971.63坪，預計共70間包含套房52間、雙人房18間，其中套房含4間無障礙房。考量當地人口結構，一樓規劃鄉親聚會大廳，兼具日照、心靈交流、閱讀、休閒交誼、運動空間。

慈濟林碧玉副總恭讀證嚴法師祝福信提及：慈濟在地震後當晚立即啟動急難救助，在餘震稍歇時進行家訪、送上安心祝福禮。「感恩慈濟人的付出，尤其是自家也受災的志工，第一時間即先行投入為鄉親付出而不為己；還有全臺各地泥作、水電、鐵工等專業的志工紛紛聚集到臺南，如菩薩從十方湧現，接力為鄉親修繕被震損的家園。」

證嚴法師祝福信提及：「慈濟本著綠色建築的理念，用心為新建住所縝密規劃，將為鄉親打造安全、節能、舒適、便利且有良好採光通風的生活空間；慈濟用善與愛，投入援建工程，這是大愛共善的最佳見證，也是慈悲長情的延伸。」

都發局局長林榮川補充，大愛福利園區位於楠西區楠西段，原為水利署經管土地，考量地震災後有安置民眾之需求，經各方協調由市府採有償撥用方式取得土地。整體規劃70個居住單元，採低樓層集合住宅形式。透過「大愛福利園區」的興辦，更體現臺南市政府與慈濟慈善事業基金會積極為0121受災戶重建家園的決心。

與會人員包含黃偉哲市長、立委林俊憲、郭國文、陳亭妃，議員周奕齊及各議員服務處代表、慈濟基金會副總執行長林碧玉、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、副執行長張宗義、營建處主任張正助等人，以及中央及多位地方民意代表、楠西區長何榮長、玉井區長顏振羽及當地里長們共同蒞臨參與動土祈福儀式。

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