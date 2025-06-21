雲林林內採芋頭活動報名秒殺 新北遊客：首度看到種在田裡的芋頭

雲林縣林內鄉是國內芋頭主要產地之一，早年曾被當成大甲芋頭販售，近年農會積極為林內芋正名，主打林內芋品牌，今舉辦農村小旅行活動，帶領來自全台各地的親子走進田間採芋頭、控窯、製作醬筍，來自北部的遊客第一次看到種在土裡的芋頭，特別跟農民索取了幼苗，想把產地的新鮮帶回家。

林內鄉農會為推廣在地農產，今年已舉辦多場農村旅行食農教育活動，第四場「庄腳味‧芋筍控窯趣」今登場，日前開放報名才一分鐘時間，30名額就被秒殺，今來自新北、台中、彰化等地的親子一同深入田間，體驗採芋頭活動、控窯及手作醬筍DIY，感受「庄腳」（鄉下）生活的趣味。

林內鄉盛產芋頭，種植面積約100公頃，因產季較台中大甲早，六月開始陸續採收，一直到十月盛產，早年大甲十月產季還沒到時，常被盤商收購以大甲芋頭販售，為大甲芋頭作嫁，農會近年透過芋頭評鑑、品牌活動為林內芋正名。

來自台中的遊客聽到林內芋頭的故事非常吃驚，他在台中生活多年，從沒想過大甲芋頭跟林內芋頭竟有這段因緣，新北的遊客則是第一次看到種在田裡的芋頭，覺得非常新奇，多位遊客跟農民要了幾株小苗想要自行栽種，希望能將產地帶回家。

林內鄉農會芋頭產銷班19班班長張惠勝表示，夏季芋頭產量較少，目前產地價格每台斤20多元，市售價格每台斤約60元，一直到10月各地芋頭盛產，價格會較平穩。

林內鄉農會推廣部青農指導員石沛縈表示，這次食農教育活動邀請農民張惠勝帶領遊客採芋頭，讓大小朋友在泥土中親手挖出一顆顆飽滿的芋頭，不但讓小朋友了解芋頭生長環境，也更加認識林內芋頭口感綿密、香氣濃郁的特性，另外，醬筍食農教作體驗則是由林內鄉百大青農吳孟儒親授古早味醃製技巧，採用鹽漬殺青的竹筍製作裝罐，讓參與者動手製作風味十足的醬筍。