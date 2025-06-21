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台灣仲夏節登場 百人齊聚北回歸線體驗立竿不見影奇景
2025台灣仲夏節今在嘉義北回歸線太空教育館登場，嘉義縣政府攜手觀光署舉辦「太陽之都－原力嗨夜北回歸線 Hie！」系列活動，縣長翁章梁參與百人立竿科學體驗，現場有50個科普闖關攤位、市集、親子互動區，首度結合原民科學主題，規畫15個原住民科學攤位。
台灣大學、中原大學物理系教授孫維新現場講解「立竿見影」原理，上百人一起在地上立竿觀察，也讓新竹、花蓮、高雄、金門四地高中學生線上連線參加，透過比較各地日影變化，分享古希臘數學家埃拉托斯特尼根據日影差異推算地球周長，啟發現代天文知識。
縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭、縣議員武清山、詹琬蓁、江佩曄及原住民族委員會鄒族委員鄭雅慧等人目睹夏至正午特殊天文景象，太陽直射的瞬間，現場民眾立著竿子一起觀察，一年只有這一天，一天只有這一刻，才能見到立竿不見影。
翁章梁說，除了觀測「立竿見影」現象，現場也設置多達50個主題攤位，其中15個為原民科普攤位，展示與自然科學原理相關的原住民文化，讓大家認識「科學源自對大自然的理解」，兼具文化傳承、科學啟發與生活知識推廣，邀請一起探索太空與自然科學。
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