快訊

北捷忠孝新生站前車禍！吊車撞3車 妙齡女當場慘死、1人骨折送醫

紐約播種王！「比馬斯克更富有」176娃之父宣布退休

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣仲夏節登場 百人齊聚北回歸線體驗立竿不見影奇景

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（後排中）今到太空教育館參加台灣仲夏節活動，與大家一起體驗立竿不見影。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（後排中）今到太空教育館參加台灣仲夏節活動，與大家一起體驗立竿不見影。圖／嘉義縣政府提供

2025台灣仲夏節今在嘉義北回歸線太空教育館登場，嘉義縣政府攜手觀光署舉辦「太陽之都－原力嗨夜北回歸線 Hie！」系列活動，縣長翁章梁參與百人立竿科學體驗，現場有50個科普闖關攤位、市集、親子互動區，首度結合原民科學主題，規畫15個原住民科學攤位。

台灣大學、中原大學物理系教授孫維新現場講解「立竿見影」原理，上百人一起在地上立竿觀察，也讓新竹、花蓮、高雄、金門四地高中學生線上連線參加，透過比較各地日影變化，分享古希臘數學家埃拉托斯特尼根據日影差異推算地球周長，啟發現代天文知識。

縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭、縣議員武清山、詹琬蓁、江佩曄及原住民族委員會鄒族委員鄭雅慧等人目睹夏至正午特殊天文景象，太陽直射的瞬間，現場民眾立著竿子一起觀察，一年只有這一天，一天只有這一刻，才能見到立竿不見影。

翁章梁說，除了觀測「立竿見影」現象，現場也設置多達50個主題攤位，其中15個為原民科普攤位，展示與自然科學原理相關的原住民文化，讓大家認識「科學源自對大自然的理解」，兼具文化傳承、科學啟發與生活知識推廣，邀請一起探索太空與自然科學。

台灣仲夏節登場，吸引百人今天齊聚嘉義太空館，體驗北回歸線立竿不見影天文奇景。圖／嘉義縣政府提供
台灣仲夏節登場，吸引百人今天齊聚嘉義太空館，體驗北回歸線立竿不見影天文奇景。圖／嘉義縣政府提供
台灣仲夏節登場，吸引百人今天齊聚嘉義太空館，體驗北回歸線立竿不見影天文奇景。圖／嘉義縣政府提供
台灣仲夏節登場，吸引百人今天齊聚嘉義太空館，體驗北回歸線立竿不見影天文奇景。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁今到太空教育館參加台灣仲夏節活動，今年規畫15個原住科學闖關攤位。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁今到太空教育館參加台灣仲夏節活動，今年規畫15個原住科學闖關攤位。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 科學 嘉義 原住民族

延伸閱讀

台灣獲豬瘟非疫國認證 翁章梁感謝養豬戶配合拔針政策

翁章梁：盼中央主導無人機產業 嘉義做國家隊後盾

台北國際食品展嘉縣業者誓師 力推在地農特產

嘉縣5學子獲總統教育獎 翁章梁送iPad勉自信向前行

相關新聞

台南國際芒果節今開幕 日本故首相遺孀安倍昭惠種一棵芒果樹

台南芒果進入產季，台南市政府今天在走馬瀨農場舉辦「台南國際芒果節」，邀請已故日本首相安倍晉三太太安倍昭惠參與，在馬瀨農場...

雲林林內採芋頭活動報名秒殺 新北遊客：首度看到種在田裡的芋頭

雲林縣林內鄉是國內芋頭主要產地之一，早年曾被當成大甲芋頭販售，近年農會積極為林內芋正名，主打林內芋品牌，今舉辦農村小旅行...

台灣仲夏節登場 百人齊聚北回歸線體驗立竿不見影奇景

2025台灣仲夏節今在嘉義北回歸線太空教育館登場，嘉義縣政府攜手觀光署舉辦「太陽之都－原力嗨夜北回歸線 Hie！」系列活...

台南人行道大整修 中華東路6月底動工、中華路獲1.6億

台南市人行空間屢遭批評「不友善」，市府向中央爭取補助，將針對東區中華東路及永康區中華路兩大幹道施行人行道改善計畫，包括擴...

黑色垃圾袋暗藏尖銳物品 嘉義市環保局清潔隊員遭割傷

嘉義市環保局一名資源回收車隨車人員近日在收運過程中，遭黑色塑膠袋內未妥善包裝的尖銳物品割傷大腿內側，環保局提醒應妥善分類...

慈濟台南楠西「大愛福利園區」動土 助震災民眾家園重建

慈濟慈善事業基金會為0121楠西地震災害民眾興建「大愛福利園區」，與市府簽訂「安居計畫」，今天舉辦動土祈福典禮，預計明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。