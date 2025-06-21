台南人行道大整修 中華東路6月底動工、中華路獲1.6億

台南市人行空間屢遭批評「不友善」，市府向中央爭取補助，將針對東區中華東路及永康區中華路兩大幹道施行人行道改善計畫，包括擴大街角人行空間、增設庇護島及左轉車道、改善危險路口行穿線配置等，中華東路工程預計6月底動工，中華路則獲交通部公路局核定1.6億元經費，展開全線人行道整建工程。

中華東路是貫穿台南東區的主要幹道，也是未來捷運藍線的規劃路線，全長約2.7公里，沿線涵蓋文化中心至南紡購物中心，車流與人流量大，但人行道長年狀況不佳，行人須閃避電箱、違停車輛，甚至與車爭道。市府爭取國土署「人行道安全改善計畫」補助1億2千萬元後，因施工複雜度高、管線密集，再追加預算至1.5億元，第8次招標才順利決標。

工務局表示，中華東路改善工程6月30日報開工後，將先進行前置作業與管線遷移，8月20日進場施作，工期1年預計2026年6月完工，之前也與捷運處協調，將電信箱等管線先遷至路肩，待未來捷運藍線施工完成後，再統一遷移至中央分隔島。

市議員李宗霖表示，中華東路整建工程將從中華陸橋起分段施工，除全面整建路面外，也將改善人行道設計。他呼籲市民體諒施工期間的不便，並承諾全程監督品質與施工安全，盼提升市民通行品質。

為減少施工對商圈的影響，市府已舉辦兩場施工說明會，針對商家關心的臨停空間減少問題，工務局承諾將採分段施工，盡量縮短施工時程與影響範圍，並強調改善後的街道空間不僅更安全，也將提升整體環境品質，有助商圈經濟發展。

市議員黄肇輝針對未來永康區中華路人行道改善工程，以及因應未來捷運設置後，中華路沿線路邊停車空間規畫，要求市府須制訂相關規範，以便民以及用路與行人安全為優先。