台南國際芒果節今開幕 日本故首相遺孀安倍昭惠種一棵芒果樹

台南芒果進入產季，台南市政府今天在走馬瀨農場舉辦「台南國際芒果節」，邀請已故日本首相安倍晉三太太安倍昭惠參與，在馬瀨農場名人芒果園種植芒果樹紀念。

安倍昭惠說，日本也有芒果，她先生特別喜歡芒果，看到台南有這麼多樣好吃的芒果感到非常驚訝，也很感謝市長黃偉哲熱情招待這麼多好吃的芒果。最高興的是能在台南種下一棵芒果樹，果樹長大結出芒果繁衍下去，是人生最開心的事。她說，先生非常喜歡台灣，也希望台日友誼長存。

安倍昭惠與富士宮市、那珂市、水上町、富良野市代表造訪台南，期待今後和台南雙方在各領域都能有更深度交流，祝福台南繁榮發展。

黃偉哲表示，台南芒果之鄉產量全台一半以上，種類數十種，台南國際芒果節已辦12年，近年芒果行銷海內外，許多國外民眾因芒果認識台南。舉辦芒果節對台南別具意義，讓更多民眾感受芒果魅力，也可來這裡習得更多芒果知識，期待台南芒果節不僅單向行銷，也能藉此與來訪外賓更深入交流。

市府表示，芒果是台南外銷重點項目，近年積極透過貿易穩固日韓星馬港澳等主要市場，讓世界認識台南。除了鮮果也積極輔導農會、加工業者，將果品分級，並以先進技術製作果乾、果泥，開發果品多元應用，將效益最大化，擴大不同客群，保障農民收益。

農糧署主任秘書陳立儀表示，台灣改良芒果品種多樣，年產量約16.7萬公噸，產值高達81億元，今年全台因開花期受到低溫影響減產，每顆都得來不易，請大家好好珍惜品嘗。台南是國內最大芒果產區，果實品質優良，農業部積極推動芒果智能化設施栽培，補助市府建置玉井農產冷鏈物流中心以及國內行銷活動，芒果乾更是果乾類代表，方便、好攜帶更保有芒果天然香甜韻味，歡迎國人多多支持。

台南市農會理事長吳正仁表示，今年走馬瀨園區芒果主題館全新規畫芒果冰店造型網美打卡牆。更以「芒果主題樂園」為主題打造出真人版「芒果大富翁體驗遊戲」場景，充滿芒果互動趣味且寓教於樂。。

農業局長李芳林說，芒果節產地系列活動開跑，28日楠西玫瑰綠柏園有「芒著開趴」料理賽。7月6日左鎮驛站「芒果Baking甜蜜滋味嘉年華」，7月11日板橋大遠百辦「今夏好芒・快閃上場」，7月12、13日在噍吧哖事件紀念園區舉辦「芒果的甜藏在淺山的夏天—淺山地區芒果節」，芒果系列活動不間斷。